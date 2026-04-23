Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Salute

Milano chiama Roma: confronto su spesa farmaceutica e sostenibilità

Milano chiama Roma, al via il progetto promosso dall'assessore Bertolaso

Obiettivo creare un ponte stabile di dialogo tra Regione e istituzioni sui temi strategici del Servizio sanitario nazionale

Non più solo confronti a distanza, ma un vero e proprio ‘ponte’ operativo tra il capoluogo lombardo e i palazzi della politica romana. Si chiama ‘Milano chiama Roma – Uniti per la salute’ il nuovo progetto strategico presentato nella sede della Delegazione di Regione Lombardia a Roma. L’iniziativa è stata promossa dall’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso e dal presidente della IX Commissione Sostenibilità Sociale, Casa e Famiglia del Consiglio regionale Emanuele Monti.

Gli obiettivi

Nasce con l’obiettivo di creare un ponte stabile di dialogo tra livello regionale e istituzioni nazionali sui temi strategici del Servizio sanitario nazionale, attraverso tavoli di confronto tematici a porte chiuse che coinvolgono i principali stakeholder della sanità italiana: rappresentanti istituzionali, enti regolatori, professionisti sanitari, associazioni di pazienti e mondo scientifico.

Il primo appuntamento è stato dedicato al tema ‘Spesa farmaceutica, aderenza e sostenibilità: modelli di governance nazionale e regionale’, con l’obiettivo di individuare soluzioni condivise e proposte concrete per garantire sostenibilità, accesso all’innovazione e appropriatezza terapeutica.

L’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, intervenuto a sostegno del nuovo Ospedale di Comunità al Niguarda di Milano

Bertolaso: rafforzare un confronto strutturato e continuo

“Con ‘Milano chiama Roma’ – ha detto Guido Bertolaso – vogliamo rafforzare un confronto strutturato e continuo tra territori e istituzioni centrali su questioni decisive per il futuro del nostro sistema sanitario. La sostenibilità della spesa farmaceutica e l’aderenza terapeutica sono sfide che richiedono una visione condivisa e strumenti concreti, costruiti insieme a tutti gli attori coinvolti”.

Monti: un modello di lavoro innovativo

“Questo percorso – ha aggiunto Emanuele Monti – rappresenta un modello di lavoro innovativo, fondato su un approccio multidisciplinare e orientato ai risultati. L’obiettivo è portare nelle sedi istituzionali proposte realmente attuabili, frutto del confronto tra competenze diverse ma complementari, per rafforzare il Servizio sanitario nazionale e migliorare la qualità delle cure per i cittadini”.

I partecipanti

Alla prima tavola di lavoro hanno preso parte rappresentanti di primo piano delle istituzioni e del sistema salute, tra cui Massimo Garavaglia, Maria Novella Luciani, Massimiliano Franco e Francesco De Lorenzo.

La tavola rotonda tecnica ha visto inoltre il contributo di numerosi esperti e stakeholder, tra cui Elena Murelli, Fabio De Lillo, Massimiliano Maselli, Giovanni Pavesi, Pierluigi Russo, Angela Stefania Adduce, Ramón Palou de Comasema, Annalisa Scopinaro e altri rappresentanti del mondo istituzionale, scientifico e associativo.

I lavori, moderati da Alessandro Venturi insieme a Mario Giovanni Melazzini, hanno affrontato temi centrali quali l’aderenza terapeutica, i meccanismi di payback, l’integrazione tra pubblico e privato e la valutazione del valore terapeutico nell’accesso all’innovazione.

Prossimi tavoli tematici e confronto permanente

Il ciclo di incontri proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori tavoli tematici, con l’obiettivo di consolidare un confronto permanente e contribuire alla definizione delle politiche sanitarie a livello nazionale e regionale.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima