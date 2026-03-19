In Lombardia un piano per la riduzione della burocrazia nella sanità

La riduzione del peso della burocrazia nella sanità lombarda e la restituzione del tempo a medici e pazienti. È questo l’obiettivo annunciato dall’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, intervenuto a Varese agli Stati Generali dell’Economia della Salute, iniziativa promossa dal consigliere regionale Emanuele Monti.

‘La burocrazia sta soffocando il sistema sanitario – ha detto Bertolaso –. In Lombardia saremo la prima Regione in Italia a misurarne il carico, con l’obiettivo di ridurlo drasticamente e restituire tempo alla cura’.

Nucleo operativo per semplificare la burocrazia

Nei prossimi giorni sarà istituito un Nucleo operativo interdisciplinare dedicato alla semplificazione dei percorsi sanitari. La struttura coinvolgerà non solo tecnici e amministrativi, ma anche associazioni dei pazienti e cittadini, con il compito di individuare i principali ostacoli che rallentano le prestazioni e snellire le attività quotidiane.

‘Se necessario – ha aggiunto Bertolaso – interverremo anche con norme regionali. L’obiettivo è garantire il diritto alla salute, eliminando passaggi inutili e procedure complesse’.

I numeri del carico burocratico

Durante l’intervento sono stati evidenziati alcuni dati sul peso delle attività amministrative nel sistema sanitario: un medico dedica in media due ore ad attività burocratiche per ogni ora di cura al paziente; circa il 30% del tempo dei professionisti è assorbito da pratiche amministrative e autorizzazioni;

Prevenzione e semplificazione

Infine, l’assessore ha richiamato la necessità di rendere il sistema più accessibile e comprensibile ai cittadini. ‘Dobbiamo passare da una burocrazia conflittuale a una burocrazia che aiuta. Semplificare le procedure e investire sulla prevenzione è fondamentale per garantire la sostenibilità del sistema sanitario lombardo’, ha concluso.