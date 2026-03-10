LNews-SANITÀ, BERTOLASO: CONTI SOTTO CONTROLLO, LOMBARDIA TRA LE POCHE REGIONI CON BILANCIO IN EQUILIBRIO

L’ASSESSORE AL WELFARE IN CONSIGLIO REGIONALE: STIMA INCREMENTO SPESE 990 MILIONI, AUMENTO FONDO SANITARIO DI CIRCA 1,074 MILIARDI

(LNews – Milano, 10 mar) “Il presunto disavanzo della sanità lombarda? Non credo possiamo correre il rischio come

Regione Lombardia: abbiamo 24 miliardi di budget ogni anno. In merito alle notizie diffuse in questi giorni da alcuni organi di stampa, ritengo opportuno fornire alcuni elementi di chiarezza”. Così l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, intervenuto oggi in Consiglio regionale.

“La situazione dei conti del sistema sanitario regionale – ha spiegato – è costantemente monitorata ed è sotto controllo. La Lombardia è tra le poche Regioni italiane che mantengono il bilancio sanitario in equilibrio grazie a un’attenta programmazione e a un presidio continuo della gestione economico-finanziaria”.

“In questi anni – ha aggiunto Bertolaso – abbiamo operato con rigore nella gestione delle risorse, mantenendo l’equilibrio di sistema e sostenendo al tempo stesso gli investimenti in strutture, tecnologie e innovazione, che hanno rafforzato il ruolo della sanità lombarda come punto di riferimento nazionale e internazionale”.

Entrando nel merito dei dati, Bertolaso ha ricordato che “gli elementi oggi più consolidati riguardano alcune dinamiche di incremento della spesa già note: i rinnovi contrattuali del personale, la spesa farmaceutica e i costi legati alla piena attivazione delle Case di Comunità. Per questi fattori la stima complessiva è di circa 990 milioni di euro”.

“Sul versante del finanziamento – ha precisato – la stima dell’incremento del riparto del Fondo sanitario per la Lombardia nel 2026, a criteri costanti, è attualmente pari a circa 1 miliardo e 74 milioni di euro”.

Bertolaso ha quindi ricordato che è in corso il confronto sui criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale, sia nell’ambito della Commissione Salute sia nel dialogo con il Governo, con il supporto di un gruppo di professori universitari ed esperti incaricati di formulare proposte sui nuovi criteri per l’allocazione delle risorse. “Il confronto con le altre Regioni – ha chiarito – è continuo, così come costante è il monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato. Regione Lombardia segue con grande attenzione questo percorso”.

L’assessore ha infine richiamato il tema della mobilità sanitaria: “La Lombardia si conferma una Regione a forte attrazione per i cittadini provenienti da altri territori. Negli ultimi anni sono stati introdotti correttivi tariffari per ridurre il divario tra quanto riconosciuto a livello nazionale e i costi effettivamente sostenuti dal sistema lombardo”.

“La tutela della salute – ha concluso Bertolaso – resta il principio guida indicato dall’articolo 32 della Costituzione. Continueremo a lavorare con gestione, programmazione e controllo, pronti a intervenire tempestivamente se dovessero emergere nuovi fattori”.

L’assessore ha infine ringraziato la Direzione Welfare, la Direzione Bilancio e tutte le aziende del sistema sanitario regionale “per il lavoro quotidiano che garantisce il funzionamento di una macchina complessa e fondamentale per i cittadini”. (LNews)

mac