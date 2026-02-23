Logo Regione Lombardia

La tela ‘Naturarte olimpica’ omaggia lo spirito di Milano Cortina 2026

A Palazzo Lombardia l'opera 'Naturarte olimpica' dedicata ai giochi invernali Milano cortina 2026. Nella foto, da sinistra il sottosegretario Ruggero Invernizzi, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'artista Gianluca Piotti

Il Palazzo della Regione ospita una tela dedicata ai giochi olimpici

Arriva a Palazzo LombardiaNaturarte olimpica’, opera di Gianluca Piotti dedicata al mondo della natura e a quello dello sport che, in questi giorni di gare, hanno contribuito a decretare il successo delle Olimpiadi. Parte della mostra ‘Arte in vetta. Emozioni tra neve e futuro’, che ha animato Varese nel mese di gennaio con le opere degli artisti dell’associazione Contemporary Arte&Ambiente APS, la tela rende omaggio alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 attraverso due dei simboli chiave della manifestazione: le vette di una montagna e il Duomo di Milano.

Sottosegretario Invernizzi: un onore ospitare ‘Naturarte olimpica’

“Ho accolto volentieri la richiesta di ospitare a Palazzo Lombardia questa tela – ha commentato Ruggero Invernizzi, sottosegretario alla Presidenza con delega a Controlli, Patrimonio e Digitalizzazione – per quello che rappresenta: l’unione tra un grande evento e la magnificenza della natura. Accogliere una rappresentazione figurativa della bellezza dei luoghi che hanno fatto da scenario alle Olimpiadi è ancora più significativo dato il successo di un evento così ben riuscito“.

L’arte diventa quindi portavoce di bellezza naturale e dello spirito sportivo che, in queste Olimpiadi, hanno veicolato un forte messaggio di pace universale.

Articoli correlati

