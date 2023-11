Minori. Tavolo regionale, Lucchini: prioritari tutela e prevenzione disagio

Il Tavolo ‘Politiche Area Minori‘ presieduto dall’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini si è riunito a Palazzo Lombardia. Il confronto tra i rappresentanti istituzionali dell’ambito giuridico, sanitario, sociosanitario, scolastico ha messo al centro dei lavori la prevenzione e il contrasto del disagio minorile. Sul tavolo anche le politiche di parità, la prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. In discussione, inoltre, i percorsi personalizzati in favore di giovani a rischio e delle loro famiglie. Tra gli argomenti in discussione, infine, la presa in carico dei minori con bisogni di tutela in Lombardia.

Tavolo regionale sui minori

“Il ‘Tavolo’ – ha affermato l’assessore Lucchini – sarà un luogo di dialogo. Avrà sicuramente una funzione di indirizzo strategico per individuare tematiche specifiche di interesse inerenti all’area delle politiche per i minori.

“La nostra priorità – ha proseguito – è quella di rendere maggiormente efficace il sistema di tutela dei minori, nell’ottica di favorire l’appropriatezza degli interventi e ricomporre l’insieme di interventi, servizi, e percorsi attraverso l’adozione di un approccio proattivo di identificazione del bisogno delle famiglie valorizzando il ruolo dei Centri per la famiglia”.

I lavori del Tavolo proseguiranno con la convocazione di specifici gruppi di lavoro a carattere tecnico. Tutto ciò per approfondire e sviluppare anche in termini operativi le soluzioni alle problematiche evidenziate.