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Lombardia Notizie / Turismo, moda e marketing territoriale

Promozione territoriale, 320.000 euro per 8 progetti in Lombardia

Massari: investimenti e visione per raccontare e valorizzare nostri tesori Coinvolte Bergamo, Brescia, Cremona, lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese

Per rafforzare la propria strategia di sviluppo e attrattività sostenendo il marketing territoriale come leva fondamentale per la crescita economica, culturale e turistica, Regione Lombardia ha finanziato 8 progetti presentati dai Comuni capoluogo di provincia, per un investimento complessivo pari a 319.813 euro.

I fondi sono resi disponibili dalla Linea ‘Promozione Territoriale 2026’ e hanno permesso di finanziare integralmente le proposte presentate.

“In un contesto sempre più competitivo – spiega l’assessore regionale al Turismo Debora Massari – il marketing territoriale si conferma uno strumento chiave per raccontare in modo autentico e distintivo l’identità dei luoghi, mettendo in rete patrimoni culturali, tradizioni, saperi artigianali ed eccellenze enogastronomiche”. “Regione Lombardia – prosegue – crede fortemente in questa visione: non vogliamo solo promuovere destinazioni, ma costruire narrazioni capaci di generare valore, attrarre visitatori e creare nuove opportunità per le comunità locali”.

I progetti finanziati vanno in questa direzione, proponendo rassegne tematiche, eventi iconici e campagne integrate che valorizzano l’unicità dei territori e ne rafforzano il posizionamento, in una logica coordinata e innovativa.

Di seguito i contributi assegnati ai Comuni:

Bergamo: 20.000 euro;

Brescia: 48.983 euro;

Cremona: 47.580 euro;

Lodi: 43.000 euro;

Mantova: 42.000 euro;

Pavia: 41.250 euro;

Sondrio: 42.000 euro

Varese: 35.000 euro

Le attività previste per il 2026 si inseriscono nel quadro della nuova ‘brand identity’ turistica regionale, inaugurata lo scorso 15 aprile, contribuendo a costruire un’immagine della Lombardia sempre più riconoscibile, contemporanea e coerente su tutti i canali, online e offline.

“Con questa misura – chiarisce l’assessore Massari – investiamo in progettualità che mettono al centro le identità locali e le trasformano in esperienze attrattive, capaci di generare valore duraturo. Regione Lombardia crede profondamente nella forza dei territori e nella loro capacità di fare rete: finanziare integralmente tutti i progetti presentati significa riconoscere questa qualità e accompagnarla in un percorso di crescita strutturata. Vogliamo una Lombardia che sappia raccontarsi con autenticità, innovazione e ambizione, consolidando il proprio ruolo di destinazione di eccellenza a livello nazionale e internazionale”.

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