Regione Lombardia conferma il proprio sostegno al settore moda in occasione della presentazione delle fiere internazionali Micam, Mipel, Theone Milano, Fashion & Jewels e Lineapelle. Sono appuntamenti strategici che rappresentano il punto di riferimento per il comparto dell’accessorio moda a livello globale.

Moda, Micam e Mipel eccellenze di Lombardia e d’Italia

“Queste fiere – ha dichiarato Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia – non sono semplici esposizioni, ma veri e propri luoghi di incontro in cui eccellenza, creatività e visione si intrecciano, dando vita a un racconto comune che ha reso l’Italia un modello indiscusso per il mondo dell’accessorio moda”.

“Dietro ogni scarpa, borsa, gioiello o pellame di qualità – ha proseguito – c’è un ecosistema straordinario di imprenditori, artigiani, designer e innovatori che lavorano con passione e competenza. Il successo del ‘Made in Italy’ non è casuale, ma è il risultato di un sistema capace di creare sinergie e valorizzare ogni fase della produzione: dalla selezione delle materie prime da parte delle concerie alla manifattura degli artigiani, dall’intuizione dei designer alla capacità delle aziende di portare questi prodotti sulle passerelle e nei mercati internazionali”.

Parola d’ordine: formazione

Regione Lombardia, consapevole della rilevanza economica e strategica del settore, continua a investire per sostenere la sua crescita e competitività.

“Puntare sulla formazione – ha sottolineato Mazzali – significa garantire un futuro alle nostre eccellenze, preservando e tramandando competenze che sono parte integrante della nostra identità. Investire in innovazione permette alle imprese di rimanere all’avanguardia in un mercato sempre più competitivo. Sostenere le fiere significa offrire alle aziende una piattaforma per consolidare la propria presenza internazionale e creare nuove opportunità di sviluppo”.

Estro italiano

L’assessore ha poi evidenziato come la creatività italiana sia il vero tratto distintivo del settore. “Non è solo la qualità dei materiali o la precisione manifatturiera a rendere unici gli accessori moda italiani – ha ricordato Mazzali – ma quella scintilla creativa che ci distingue. La nostra moda è un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. È infatti capace di trasformare un semplice accessorio in un oggetto iconico che detta tendenze in tutto il mondo”.

Sistema moda

Infine, un messaggio di visione e impegno per il futuro. “Le fiere che presentiamo oggi non sono eventi isolati – ha precisato l’assessore – ma parti di un grande mosaico che racconta l’eccellenza italiana. In un mondo sempre più veloce e competitivo, dobbiamo essere noi a creare le tendenze, mantenendo viva la nostra identità e raccontando la bellezza autentica che solo l’Italia sa esprimere. Regione Lombardia – ha concluso – continuerà a investire con determinazione su formazione, innovazione e internazionalizzazione. Tutto ciò per garantire che la moda italiana rimanga non solo un simbolo di stile e bellezza, ma anche un modello economico solido e competitivo”.