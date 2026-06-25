Regione Lombardia raggiunge i target prefissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) relativi al potenziamento della rete sanitaria territoriale. Grazie a una puntuale programmazione e al rispetto delle tempistiche stabilite, saranno realizzate e rese operative tutte le 187 Case di Comunità (186 entro il 30 giugno e una entro il 15 luglio) e i 60 Ospedali di Comunità sul territorio regionale. Lo hanno annunciato in conferenza stampa a Palazzo Lombardia, il presidente della Regione Attilio Fontana e l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso.

Regione Lombardia oltre il target Pnrr

Con l’attivazione delle strutture previste, Regione Lombardia ha centrato l’importante obiettivo di garantire una Casa di Comunità ogni 50.000 abitanti, assicurando una copertura omogenea, equa e di prossimità per tutta la popolazione lombarda. Oltre il target previsto dal Pnrr saranno realizzate in Lombardia altre 16 Case (203 in totale) e altri 8 Ospedali di Comunità (68) totali.

Fontana: Lombardia investe con efficacia ed efficienza

“La Lombardia – ha sottolineato il presidente Fontana – aveva ricevuto una delle quote più consistenti dell’intera programmazione nazionale, pari a circa il 20% degli interventi previsti dal Pnrr. Era una sfida particolarmente impegnativa che abbiamo affrontato con serietà, programmazione e capacità amministrativa. Oggi possiamo dire di aver raggiunto il traguardo fissato dal Pnrr, confermando la Lombardia come una delle Regioni più avanzate nell’attuazione degli investimenti destinati alla sanità.

“La nostra strategia – ha aggiunto – resta chiara e coerente: rafforzare la medicina territoriale, avvicinare i servizi ai cittadini e rendere il sistema sanitario sempre più moderno, integrato e capace di rispondere ai bisogni delle persone. Le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità rappresentano un tassello fondamentale di questo percorso e costituiscono un investimento destinato a produrre benefici concreti ben oltre la conclusione del Pnrr“.

Bertolaso: straordinario lavoro di squadra

“Lo abbiamo sempre detto e ci eravamo impegnati a garantire questo traguardo. Devo dire grazie – ha precisato Bertolaso – a un lavoro di squadra straordinario di tutto il personale del sistema sanitario di Regione Lombardia se siamo riusciti a conseguire questo obiettivo. Si tratta di un traguardo importante perché in questo modo diamo un contributo credo davvero significativo anche al nostro Paese per riuscire a rispettare quelli che sono gli impegni assunti dal Governo italiano con l’Unione Europea per il Pnrr. Garantiamo la presenza dei medici all’interno delle strutture ma auspichiamo un maggior coinvolgimento dei medici di medicina generale poiché adesso è basso“.

I servizi obbligatori

Per garantire uniformità e standard qualitativi, tutte le 187 Case di Comunità condividono un modello organizzativo che prevede 13 servizi di base obbligatori: servizi di cure primarie erogati attraverso équipe multiprofessionali, Punto unico di accesso (Pua), servizio di assistenza domiciliare, servizi di specialistica ambulatoriale per le patologie ad elevata prevalenza. E ancora servizi infermieristici, sistema integrato di prenotazione collegato al CUP aziendale, integrazione con i Servizi Sociali, partecipazione della Comunità e valorizzazione della co-produzione. Sono richieste inoltre presenza medica h24 e 7 giorni su 7 (di notte almeno 1 medico per distretto), copertura infermieristica h12 e 7 giorni su 7 (domenica e festivi almeno 1 infermiere), servizi diagnostici di base, continuità assistenziale e punto prelievi.

Ospedali di comunità: ricoveri brevi e assistenza infermieristica

Accanto alle Case di Comunità, i 60 Ospedali di Comunità completano la rete per le cure intermedie, offrendo ricoveri brevi e assistenza infermieristica a pazienti che non necessitano di cure acute ospedaliere, ma che non possono essere assistiti adeguatamente a domicilio.

Informazioni economiche Case di Comunità

Il finanziamento totale ammonta a 489 milioni per 203 Case di Comunità. Di questi 277 milioni (Fondi Pnrr), 33 milioni (Fondi opere indifferibili – fondi statali) e 179 milioni (Fondi regionali).

Informazioni economiche Ospedali di Comunità

Il finanziamento totale ammonta a 179 milioni per 68 Ospedali di Comunità. Di questi 151 milioni (fondi PNRR), 10 milioni (Fondi opere indifferibili-fondi statali), 18 milioni (Fondi regionali).

Distribuzione territoriale

Questa la distribuzione delle Case e degli Ospedali di Comunità sul territorio in base alle diverse Ats

Brianza: 24 Case di Comunità e 6 Ospedali di Comunità

24 Case di Comunità e 6 Ospedali di Comunità Insubria: 29 Case di Comunità e 8 Ospedali di Comunità

29 Case di Comunità e 8 Ospedali di Comunità Milano: 54 Case di Comunità e 17 Ospedali di Comunità

54 Case di Comunità e 17 Ospedali di Comunità Pavia : 12 Case di Comunità e 4 Ospedali di Comunità

: 12 Case di Comunità e 4 Ospedali di Comunità Bergamo : 21 Case di Comunità e 6 Ospedali di Comunità

: 21 Case di Comunità e 6 Ospedali di Comunità Montagna : 15 Case di Comunità e 5 Ospedali di Comunità

: 15 Case di Comunità e 5 Ospedali di Comunità Brescia: 19 Case di Comunità e 5 Ospedali di Comunità

19 Case di Comunità e 5 Ospedali di Comunità Valpadana: 13 Case di Comunità e Ospedali di Comunità.

A questo link le slide illustrate in conferenza stampa