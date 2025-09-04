Logo Regione Lombardia

Al ‘Buzzi’ di Milano una Risonanza Magnetica a misura di bambini

Assessore Bertolaso: investimento che unisce efficienza e umanità

Arriva all’Ospedale dei Bambini ‘Vittore Buzzi’ di Milano una nuova Risonanza Magnetica di ultima generazione che va a sostituire quella precedentemente in uso. L’intervento rientra nel piano di ammodernamento tecnologico finanziato attraverso il PNRR – Missione 6 Salute.

Anche in questo caso, come la recente installazione di una RMN all’Ospedale ‘Sacco’ di Milano, l’operazione è stata programmata nel periodo estivo per ridurre al minimo l’impatto sull’attività sanitaria ordinaria e, allo stesso tempo, rispettare le scadenze previste a livello nazionale.

Particolare attenzione è stata dedicata all’accoglienza dei piccoli pazienti: la nuova apparecchiatura sarà infatti ‘umanizzata’. Sia le pareti che l’involucro della risonanza verranno decorati con disegni a tema marino, così da creare un ambiente più rassicurante e a misura di bambino.

“Il lavoro svolto al ‘Buzzi’ – ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso – è un esempio concreto di come si possano coniugare innovazione tecnologica, attenzione ai tempi e cura delle esigenze dei pazienti più fragili. È un investimento importante che unisce efficienza e umanità”.

“L’arrivo di questa nuova RMN – ha concluso Maria Grazia Colombo, Direttore generale dell’ASST Fatebenefratelli Sacco – ci consentirà di contare su una tecnologia all’avanguardia che sarà ‘umanizzata’ per rendere l’esperienza dei bambini meno traumatica e più serena. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato”. (LNews)

