Con i Next Mobility Talk parte il dialogo sul futuro dei trasporti

Quattro tavoli tematici e uno conclusivo, di sintesi, per costruire una strategia condivisa su mobilità sostenibile e trasporti. È questo l’obiettivo dei Next Mobility Talk, una serie di incontri partiti mercoledì 25 marzo a Palazzo Lombardia, che metteranno a confronto operatori istituzionali ed economici, per costruire un dialogo sulle visioni comuni.

Un confronto tra istituzioni, imprese, università e cittadini

Le giornate, articolate in pilastri tematici, nascono all’interno della Smart Mobility Alliance, think tank promosso dall’assessorato ai Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia in collaborazione con il Gruppo FNM e ImpresaFacendo, che mette insieme istituzioni, imprese e università. Il primo appuntamento è stato dedicato ai ‘Nuovi modelli di mobilità integrata’ e al ‘Mix energetico e decarbonizzazione‘. A seguire gli eventi del 16 aprile (Tempi della mobilità), 21 maggio (Veicoli e modelli operativi della mobilità del futuro) 11 giugno (Infrastrutture intelligenti). Al termine dei quattro incontri ci sarà un momento conclusivo, e gli spunti emersi dai tavoli costituiranno elementi utili della programmazione di Regione Lombardia.

Lucente: verranno approfondite le questioni più attuali sui trasporti

“Si tratta di un progetto condiviso – spiega l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Franco Lucente – tra Regione Lombardia, Ferrovie Nord Milano e Fondazione Nest, composto di quattro tavoli tematici a tema mobilità. Li affronteremo con un impegno non di poco conto, poiché ogni mese, fino a giugno, verranno approfondite le questioni più attuali con la formula del dialogo tra istituzioni, stakeholder, accademia. I risultati raccolti serviranno quindi a scegliere i temi nella progettazione strategica dei trasporti territoriali“.

Diverse professionalità ed esperienze al servizio della mobilità sul territorio

Al tavolo, insieme all’assessore, hanno discusso di strategie per nuovi modelli di mobilità pubblica e privata, Andrea Gibelli (presidente esecutivo FNM), Andrea Severini (amministratore delegato Trenord) Pier Antonio Rossetti presidente (FerrovieNord), Claudio Cuccorese, direttore sviluppo e infrastrutture di SEA – aeroporti di Milano, Elio Catania, presidente di Milano Serravalle, Sergio Campo dall’Orto, direttore del Master in Behavioral design del Politecnico di Milano, Edoardo Croci, professore di economia ambientale dell’Università Bocconi di Milano e Daniela De Pascalis, direttore sviluppi di Principia.

Con il biglietto digitale unici in Europa a coprire un intero territorio regionale

“Vogliamo che la mobilità in Lombardia – ha concluso Lucente – coinvolga tutti i territori. Sarà fondamentale in tal senso l’introduzione della bigliettazione digitale, progetto visionario e concreto che prevede un biglietto unico per viaggiare ovunque, che sarà di grande supporto all’integrazione. Saremo l’unica regione in Europa con un modello del genere. Dobbiamo osare e far sì che i trasporti coinvolgano ogni territorio regionale, azzerando pertanto le distanze tra centro e periferie”.

Un tavolo sugli investimenti nella mobilità a impatto zero

Il tavolo incentrato sulla decarbonizzazione e sugli investimenti nella mobilità a impatto zero, è stato approfondito da Carlotta Ventura, presidente di Amsa e Cco Sustainability e Regional Affairs di A2A, Giampaolo Manzolini, docente di sistemi energetici e ambientali del Politecnico di Milano e membro del comitato scientifico Nest, Stefano Erba, Chief strategy officer di FNM, Filippo Nicolò Rodriguez, responsabile affari istituzionali macro area Nord di Enel, Gabriele Lucchesi, Hydrogen Director di Edison, Stefania Timperi, responsabile marketing intelligence e opportunities identification di Eni, Stefano Terranova, amministratore delegato di Atlante Energy, Sandro Bagatti, mobility manager, Davide Botto, Ceo di IWAY engineering services.