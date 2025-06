Trasporto pubblico locale, a Palazzo Lombardia il tavolo regionale

La collaborazione virtuosa tra tutti gli enti è la chiave per affrontare le sfide attuali e future, proiettando la Lombardia verso un sistema di trasporto pubblico sempre più all’avanguardia, sostenibile e rispondente alle esigenze dei cittadini. Con questo obiettivo si è tenuta a Palazzo Lombardia la conferenza regionale del Trasporto Pubblico Locale. All’appuntamento, presieduto dall’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, hanno partecipato, tra gli altri, i rappresentanti di Trenord, RFI, Ferrovienord, delle Agenzie TPL e delle Autorità di bacino, delle associazioni di categoria oltre alle rappresentanze sindacali, professionali e dei comitati dei pendolari.

Assessore Lucente: interventi destinati a cambiare il volto del trasporto pubblico locale

“Un momento importante – ha detto Lucente – per condividere con tutti i rappresentanti del mondo del trasporto pubblico locale, le principali tematiche di un sistema regionale altamente complesso. Sarà un’estate particolarmente difficile per il trasporto ferroviario, con una serie di interventi infrastrutturali destinati a cambiare il volto del servizio offerto, in numerose aree territoriali lombarde. Criticità che ci consegneranno una linea ferroviaria sicuramente più moderna ed efficiente”.

“La condivisione di un percorso, con Trenord e RFI e tutti gli attori del settore – ha proseguito l’assessore – ci ha permesso per tempo di comunicare ai viaggiatori le criticità previste, con interruzioni programmate e il massiccio servizio di bus sostitutivi predisposto da Regione con Trenord. Uno sforzo congiunto che testimonia l’impegno verso il miglioramento continuo, ma anche la capacità di lavorare in rete per minimizzare i disagi infrastrutturali e garantire la continuità del servizio”.