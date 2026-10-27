Nidi gratis plus 2026-2027, al via le domande delle famiglie

Aperta la finestra per la presentazione delle domande delle famiglie lombarde per accedere a Nidi Gratis Plus 2026/2027, la misura di Regione Lombardia finalizzata a sostenere i nuclei familiari nelle spese per la frequenza dei servizi per la prima infanzia e a favorire la conciliazione tra vita familiare e lavorativa.

“Con Nidi Gratis Plus – ha dichiarato l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini – confermiamo il nostro impegno a sostegno delle famiglie lombarde, attraverso un intervento concreto che contribuisce ad abbattere il costo delle rette degli asili nido e a rendere più accessibili i servizi educativi per i bambini”.

“Sostenere i genitori – ha sottolineato Lucchini – significa investire nel benessere dei più piccoli e favorire la conciliazione tra gli impegni professionali e familiari. Vogliamo continuare a essere al fianco delle famiglie, rispondendo ai loro bisogni con politiche capaci di incidere concretamente sulla quotidianità.

La misura può contare su una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l’anno educativo 2026/2027. Sono 688 le domande ammissibili presentate dai Comuni lombardi, per un totale di 1.167 strutture, di cui 449 comunali e 718 private, comprese tre strutture di nido famiglia.

I requisiti per accedere al contributo

Per presentare domanda, le famiglie devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso regionale. In particolare:

– ISEE non superiore a 25.000 euro, sulla base di un’attestazione in corso di validità.

– Figli di età fino a tre anni iscritti a nidi o micronidi pubblici oppure a strutture private autorizzate con posti acquistati in convenzione dai Comuni e ammesse alla misura.

– Retta mensile a carico della famiglia superiore alla quota rimborsabile dall’INPS.

– Almeno un genitore occupato oppure disoccupato con Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e Patto di servizio personalizzato (PSP).

L’intervento regionale copre la quota della retta mensile eccedente il contributo riconosciuto dall’INPS, secondo le soglie e i massimali stabiliti dal bando. Per i nuclei con ISEE fino a 20.000 euro è prevista la copertura dell’intera quota eccedente il rimborso INPS; per quelli con ISEE superiore a 20.000 e fino a 25.000 euro, il contributo regionale è riconosciuto fino a un massimo di 100 euro mensili.

Come presentare la domanda

Le famiglie interessate potranno inoltrare la domanda da martedì 27 ottobre, alle ore 12, fino a giovedì 19 novembre 2026, alle ore 12, e comunque fino a esaurimento delle risorse disponibili.

La procedura è esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi, con accesso tramite SPID, Carta d’identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta regionale dei servizi (CRS).

Il contributo viene erogato direttamente ai Comuni, secondo le modalità previste dalla misura, per abbattere la quota di retta a carico delle famiglie.

Tutte le informazioni sui requisiti, sulle modalità di partecipazione e sull’elenco dei Comuni e delle strutture ammesse sono disponibili sul portale ufficiale di Regione Lombardia: https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/servizio/catalogo/dettaglio/politiche-sociali/famiglia/nidi-gratis-plus-2026-27-adesione-famiglie-RLD12026053903.