Fontana a Tokyo: missione consolida i rapporti  Lombardia-Giappone

La missione in Giappone del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del sottosegretario Raffaele Cattaneo fa tappa a Tokyo.

Commercio bilaterale: 3,9 miliardi di euro, +8% rispetto stesso periodo 2024

“Consolidare i rapporti che esistono fra la Lombardia e il Giappone  – ha detto il presidente Attilio Fontana durante la missione a Tokyo – è fondamentale per accrescere le opportunità di collaborazione che già, ogni anno, aumentano sia per numero che per rilevanza. Sono assolutamente convinto che il rafforzamento dei rapporti tra questi due Paesi amici, sia storicamente che culturalmente, debba essere sostenuto con grande determinazione. Soprattutto in questo momento storico”.

Missione della Lombardia a Tokyo

Nello specifico, il presidente ha partecipato all’evento di celebrazione dello sport italiano nel mondo durante il quale è stato approfondito il tema delle Olimpiadi 2026. Con il sottosegretario  alle Relazioni internazionali Raffaele Cattaneo ha  incontrato la presidente del Comitato Olimpico giapponese Seiko Hashimoto, il viceministro all’Educazione, Cultura, Sport e Tecnologia Yano Kazuhiko e la governatrice della prefettura di Tokyo, Yuriko Koike.

Fontana ha quindi evidenziato, in vista della visita che effettuerà a Expo Osaka 2025, come “la settimana dedicata a Regione Lombardia all’interno del Padiglione Italia dell’Expo di Osaka sia un’occasione preziosa per presentare le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Avremo anche l’opportunità di incontrare giovani giunti dall’Italia che saranno premiati come rappresentanti di startup di particolare successo”.

“Lo spazio Lombardia a Expo – ha concluso – è l’ennesima forte testimonianza delle eccellenze che la nostra regione offre sia in termini di investimenti sia per gli imprenditori lombardi interessati ad espandersi verso il Giappone, sia per quelli che dal Giappone guardano al nostro territorio”.

Rapporti consolidati

I rapporti tra Lombardia e Giappone sono consolidati, come dimostrano anche i numeri relativi all’interscambio commerciale tra i due territori. Il commercio bilaterale nel 2024 si è attestato, infatti, a quota 3,9 miliardi di euro, di cui 2,3 miliardi di euro di esportazioni lombarde. Il settore più importante in termini di export è stato la moda (tessile/abbigliamento) che ha sfiorato quota 1 miliardo di euro, seguito da farmaceutica e ingegneria meccanica. Trend confermato anche dai dati del primo semestre del 2025. In questo periodo l’interscambio è stato pari a 2.021.239.366 euro, con un incremento dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2024.

 
