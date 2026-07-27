Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria

Regione adotta piattaforma per biglietti digitali integrata del Tpl

immagine di obliterazione per dare idea di una nuova piattaforma digitale per il tpl

Lucente: servizi sempre più efficienti, siamo in linea con il cronoprogramma

Regione Lombardia ha compiuto un ulteriore passaggio per l’introduzione dei biglietti digitali per il trasporto pubblico locale: la Giunta ha approvato, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, una delibera con cui ha adottato la piattaforma regionale ‘Csr Digitale’, un’infrastruttura destinata a supportare la gestione dei titoli di viaggio digitali integrati e l’interoperabilità tra i sistemi degli operatori.

Lucente: con nuova piattaforma per biglietti digitali integrati del tpl rendiamo trasporto innovativo

“Regione Lombardia ha fatto la propria parte – sottolinea Lucente – mettendo a disposizione una piattaforma pronta, un quadro tecnico di riferimento e le regole per costruire una bigliettazione sempre più integrata, moderna e accessibile. È un risultato importante, che conferma il ruolo della Regione nel guidare l’innovazione del sistema del trasporto pubblico. Si tratta di un passaggio decisivo per una vera e propria rivoluzione della mobilità regionale, un percorso che permetterà ai cittadini di viaggiare su qualsiasi mezzo, autobus, treni, tram, metropolitane, battelli, con un unico sistema digitale di accesso e pagamento“.

Nuova piattaforma tpl: un progetto frutto di confronto

La piattaforma, realizzata da Aria S.p.A., è tecnicamente disponibile da mesi. La delibera arriva al termine di un lavoro di confronto con le aziende di trasporto e con i loro fornitori, finalizzato a costruire percorsi di adeguamento solidi, sicuri e sostenibili. In autunno è atteso un primo risultato concreto con l’integrazione tra Atm e Trenord nell’area Stibm Milano-Monza, che consentirà di testare alcune funzionalità centrali del sistema.

Il supporto di Regione alle imprese

“I prossimi mesi saranno decisivi – aggiunge Lucente – per definire con gli operatori il cronoprogramma di collegamento al ‘Csr Digitale’, sia per i titoli prepagati sia per quelli post-pagati. Regione continuerà a supportare le aziende, ma ora è fondamentale che gli operatori concretizzino l’evoluzione dei propri sistemi e procedano verso l’integrazione con la piattaforma regionale”.

Un risultato concreto per milioni di cittadini

“Questa è una sfida che riguarda l’intero sistema della mobilità lombarda – precisa l’assessore – e che può trasformarsi in un risultato concreto per milioni di cittadini solo attraverso l’impegno responsabile di tutti. Regione Lombardia ha messo a disposizione visione, strumenti e competenze: ora occorre procedere insieme, con determinazione e senso di responsabilità, per portare la bigliettazione digitale integrata dalla fase progettuale alla piena operatività“.

“Ringrazio per l’impegno e la competenza messa in campo Aria S.p.A – conclude Lucente – che ha realizzato un sistema innovativo ed efficiente in grado di offrire importanti benefici a milioni di cittadini lombardi”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima