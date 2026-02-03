LNews-TRASPORTI, ASSESSORE LUCENTE: ENTRO IL 2026 LA SPERIMENTAZIONE DEL BIGLIETTO DIGITALE INTEGRATO

(LNews – Milano, 03 feb) “Regione Lombardia sta rivoluzionando la mobilità: dopo l’approvazione della revisione della Legge 6, che disciplina il settore dei trasporti, ci apprestiamo ad una vera e propria svolta tecnologica con l’introduzione della bigliettazione digitale integrata, che consentirà ai cittadini di viaggiare su qualsiasi mezzo, autobus, treni, tram, metropolitane, battelli, con un unico sistema digitale di accesso e pagamento”. Così l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, è intervenuto al convegno ‘Sviluppo sostenibile e trasformazione digitale dei territori e delle imprese attraverso l’azione di Regione Lombardia’.

All’evento, organizzato da Regione in collaborazione con AINM – Associazione Imprenditori Nord Milano, sono intervenuti anche il sottosegretario di Stato con delega all’innovazione tecnologica, Alessio Butti, il vicepresidente della 2ª Commissione Giustizia del Senato, Sandro Sisler, il presidente di AINM, Davide Roccaro, il presidente di Aria SpA, Massimo Ambrosini, e il direttore generale di Aria Spa, Lorenzo Gubian.

“Entro quest’anno partirà la sperimentazione – ha proseguito l’assessore Lucente – con l’obiettivo di andare a regime entro il 2028, uniformando l’intero sistema su scala regionale. Durante la fase di test, che coinvolgerà l’intero bacino Milano-Monza, coesisterà ancora la bigliettazione cartacea. L’obiettivo è semplificare la vita dei cittadini, che potranno salire su qualsiasi mezzo del trasporto pubblico lombardo usando una sola app, convalidare all’ingresso e all’uscita e pagare solo la tratta percorsa. Un sistema intelligente, moderno e finalmente uniforme, atteso da anni. Un progetto che vede il Governo al nostro fianco in un percorso di innovazione che sono certo farà da apripista in tutta Italia”.

I dirigenti di ARIA, alla regia tecnica del progetto, la società di committenza della Regione, hanno spiegato l’evoluzione tecnica dell’iniziativa, confermando in pieno il cronoprogramma proposto.

Per il sottosegretario Butti, “in Lombardia la sperimentazione è già parte integrante di moltissimi servizi, dalla sanità alle connessioni di rete. Un altro settore in cui abbiamo sperimentato è proprio la mobilità. Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale gestisce 60 milioni di euro con il PNRR per realizzare il progetto MAAS – Mobility as a Service – attraverso il quale stiamo sviluppando una rete di trasporto integrata, di cui fanno parte molteplici operatori, servizi e modi di trasporto, sia pubblici che privati. La Lombardia è la regione che in questo momento più di ogni altra può guidare un’innovazione radicale e di lungo periodo nei trasporti. È fondamentale insistere in questa direzione”. (LNews)

