Beduschi: nuove misure per investimenti agricoli e agroindustriali

L’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, ha partecipato, mercoledì 14 maggio a Mantova, al terzo appuntamento dell’Agrifood Basket Bond Tour, organizzato da Regione Lombardia e Finlombarda insieme a Mediocredito Centrale.

Nuove misure per gli investimenti agricoli e agroindustriali

“Fare agricoltura di questi tempi – dichiara Beduschi – significa credere nel futuro, perché ogni investimento non è solo una spesa, ma una gesto di fiducia, innovazione e sostenibilità. Non possiamo lasciare che queste parole restino vuoti slogan. Dobbiamo riempirle di contenuti e di strumenti reali. È per questo che Regione Lombardia continua a introdurre misure concrete. Strumenti capaci di dare forza e prospettiva a chi lavora la terra con passione e visione”.

Le caratteristiche

Durante l’evento, intitolato ‘Regione Lombardia a sostegno delle imprese agricole e agroindustriali’ l’anticipazione delle principali caratteristiche delle seguenti iniziative, entrambe di prossima attivazione:

SRD 13/22 , che finanzia gli investimenti materiali e immateriali delle imprese che operano nell’ambito della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. E lo fa attraverso la concessione di un’agevolazione che copre fino al 100% del piano di spesa complessivo composta da due segmenti. Il primo che riguarda la sovvenzione in conto capitale pari al 20% del piano di spesa complessivo ammesso. Il secondo è relativo al finanziamento pari all’80% del piano di spesa complessivo. Con 30% coperto da un finanziamento agevolato con Finlombarda e 50% coperto da un finanziamento a condizioni di mercato a valere su risorse dell’intermediario finanziario;

, che finanzia gli investimenti materiali e immateriali delle imprese che operano nell’ambito della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. E lo fa attraverso la concessione di un’agevolazione che copre fino al 100% del piano di spesa complessivo composta da due segmenti. Il primo che riguarda la sovvenzione in conto capitale pari al 20% del piano di spesa complessivo ammesso. Il secondo è relativo al finanziamento pari all’80% del piano di spesa complessivo. Con 30% coperto da un finanziamento agevolato con Finlombarda e 50% coperto da un finanziamento a condizioni di mercato a valere su risorse dell’intermediario finanziario; Agrifood Basket Bond, programma che vede Finlombarda e Mediocredito Centrale nel ruolo di investitori e che si rivolge a PMI, costituite in forma di società di capitali, con almeno una sede operativa in Lombardia. Che siano operanti nei settori agrifood (produzione, trasformazione e commercializzazione) e che intendano emettere un minibond per finanziare la propria operatività (capex e opex).

Assessore: buone notizie da UE su PAC semplificata

A margine dell’incontro, l’assessore ha anche commentato positivamente il pacchetto di misure di semplificazione della PAC annunciate dal commissario europeo all’Agricoltura, Hansen. Un intervento che porterebbe a 1,6 miliardi di risparmi.

“Accogliamo con favore – conclude l’assessore Beduschi – un intervento che va nella direzione giusta: ascoltare il settore agricolo e agire con tempestività. Le nuove misure aprono opportunità concrete e vanno sfruttate subito, per rafforzare la competitività delle nostre imprese e costruire un’agricoltura europea moderna, snella e orientata al prodotto”.