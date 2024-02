Fontana a sindaco Sala: entro 2025 in rete 222 nuovi treni, contano i fatti

Nuovi treni e qualità aria, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, replica alle dichiarazioni del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “Anche io – ha detto – nutro nei confronti del sindaco di Milano Giuseppe Sala grande affetto. Sulle questioni sollevate dal primo cittadino del capoluogo lombardo relative a smog e trasporti, sottolineo che Regione Lombardia sta lavorando incessantemente tant’è che negli ultimi 20 anni siamo riusciti ad abbassare del 40% la diffusione di sostanze inquinanti nell’aria. Servono interventi di sistema più che la chiusura del centro storico o di qualche via. Noi stiamo facendo molto e raggiungeremo l’obiettivo; certamente non possiamo chiudere le aziende e gli allevamenti, anzi li stiamo aiutando con importanti risorse per rinnovarsi anche dal punto di vista ambientale e tecnologico”.

Il governatore della Lombardia ha inoltre sottolineato che “è stato piuttosto Sala lento ad accorgersi del problema sicurezza in città. Tant’è che per cercare di risolverlo ha chiamato un ex capo della Polizia”.

Fontana: dei 222 nuovi treni, più della metà sono già operativi

Sul trasporto pubblico locale, Fontana ha ricordato inoltre che “probabilmente il primo cittadino di Milano non ricorda che negli ultimi 10 anni l’Italia ha avuto ministri di centrosinistra che non hanno ammodernato le reti ferroviarie. Tanti protocolli d’intesa sottoscritti ma nulla di concreto. Solo adesso stiamo vedendo alcuni cantieri. Regione Lombardia, invece, entro il 2025 immetterà in servizio oltre 222 nuovi treni, più della metà sono già operativi”.

“A questi – ha concluso – si aggiungono i fondi che annualmente destiniamo al trasporto pubblico locale, quindi anche a Milano, oltre 400 milioni di euro di fondi regionali poiché dallo Stato non arrivano risorse a sufficienza”.