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LNews-GIOCHI 2026, PRESIDENTE FONTANA: UN GRANDE SUCCESSO, LOMBARDIA MEDAGLIA D’ORO

(LNews – Milano, 16  mar) Le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026 si sono concluse “Con un grande successo e la Lombardia ha meritato certamente una medaglia d’oro: abbiamo portato investimenti pubblici e privati da Milano alla Valtellina, infrastrutture e impianti migliorati che rimangono. L’eredità immateriale che porterà beneficio turistico a lungo termine: l’immagine di un’Italia moderna, efficiente, sicura, capace di accogliere e far emozionare”.

Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in un post pubblicato sulle sue pagine social.

“In questi sette anni di organizzazione – ha aggiunto – si sono presentate innumerevoli questioni da risolvere. Le abbiamo affrontate tutte, una per una, con spirito di cooperazione e per il bene dell’evento”.

“Un successo politico – ha precisato – di quella politica che dice ‘sì’: al coraggio, alle infrastrutture, agli eventi, all’innovazione, al fare. Ringrazio i nostri più grandi alleati dal primo istante: il Ministro Salvini e il Ministro Giorgetti”.

Il governatore Fontana ha ricordato il brillante risultato ottenuto dagli Azzurri della Nazionale ai Giochi invernali: 30 medaglie olimpiche, 16 paralimpiche “un record – afferma con entusiasmo – in entrambi i casi”.

Il presidente della Lombardia, anche in questa occasione, ha ribadito il suo personale ringraziamento, a nome dell’intera Giunta regionale, ai 18.000 volontari che hanno lavorato per la buona riuscita dell’evento: “Sono stati perfetti – ha chiosato – e sono il volto migliore della nostra comunità”.

“La Cerimonia di apertura a San Siro- ha ribadito – è stata eccellente, apprezzatissima all’estero e in Italia. L’Arena di Verona sempre stupenda”. Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, hanno dato a tutto il Paese “il più grande esempio possibile di cosa voglia dire lasciare le regioni più autonome e libere di lavorare”. (LNews)

red

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