Milano Cortina 2026, Fontana: villaggio olimpico eredità per tutti

“Un’ottima notizia che va esattamente nella direzione che, da sempre, ha caratterizzato il percorso di Regione Lombardia verso Milano Cortina 2026. Da una parte, essere preparati ed efficienti in vista dei Giochi e, dall’altra, lasciare una eredità importante a tutta la nostra regione in termini di infrastrutture e di ogni altro tipo di intervento”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la notizia dell’accordo per la consegna del villaggio olimpico dopo Milano Cortina 2026.

Milano Cortina 2026, Fontana commenta l’accordo per la consegna del villaggio olimpico

“Il nostro lavoro prosegue spedito – conclude Fontana – per farci trovare pronti a quello che, senza dubbio, sarà un evento storico per la Lombardia. Con la certezza che le Olimpiadi saranno anche un volàno eccezionale per i nostri territori, che potranno godere di progetti concreti di legacy davvero importante”.