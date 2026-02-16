Grande soddisfazione per le medaglie delle Olimpiadi 2026 per la Lombardia: quasi la metà di quelle già ottenute arrivano infatti da atleti del territorio.

Olimpiadi 2026, 11 medaglie dagli atleti della Lombardia

“Nella prima settimana delle Olimpiadi Milano Cortina – ha sottolineato Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani – una parte rilevante delle medaglie azzurre arriva dalla Lombardia. Ad oggi, infatti, su 22 medaglie complessive conquistate dall’Italia, ben 11 sono quelle messe al collo di 11 atleti nati e residenti in Lombardia”.

Sportivi di altissimo livello e investimenti mirati

“È ancora un bilancio parziale – ha continuato – ma che ci riempie di orgoglio. Un risultato frutto di atleti di altissimo livello ma anche di un sistema sportivo, quello della Lombardia, capace di competere ai massimi livelli internazionali. Anche questo è un grande risultato frutto di investimenti mirati nel mondo dello sport, che hanno riguardato infrastrutture e percorsi tecnici in collaborazione con le federazioni, società sportive, scuole e università. Tra questi anche il bando ‘Impianti’, con cui Regione Lombardia ha stanziato un budget di 100 milioni di euro, 70 in linee di credito, 30 a fondo perduto, per ammodernare gli impianti sportivi distribuiti sul suo territorio”.