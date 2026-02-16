Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Olimpiadi

Olimpiadi 2026. Lombardia regina medagliere: merito dei suoi atleti

Grande soddisfazione per le medaglie delle Olimpiadi 2026 per la Lombardia: quasi metà di quelle ottenute arrivano da atleti del territorio. Arianna Fontana, in foto, con la bandiera italiana, dopo una vittoria.

Picchi: frutto del sistema sportivo che funziona e su cui investiamo

Grande soddisfazione per le medaglie delle Olimpiadi 2026 per la Lombardia: quasi la metà di quelle già ottenute arrivano infatti da atleti del territorio.

Olimpiadi 2026, 11 medaglie dagli atleti della Lombardia

“Nella prima settimana delle Olimpiadi Milano Cortina – ha sottolineato Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani – una parte rilevante delle medaglie azzurre arriva dalla Lombardia. Ad oggi, infatti, su 22 medaglie complessive conquistate dall’Italia, ben 11 sono quelle messe al collo di 11 atleti nati e residenti  in Lombardia”.

Sportivi di altissimo livello e investimenti mirati

“È ancora un bilancio parziale – ha  continuato – ma che ci riempie di orgoglio. Un risultato frutto di atleti di altissimo livello ma anche di un sistema sportivo, quello della Lombardia, capace di competere ai massimi livelli internazionali. Anche questo è un grande risultato frutto di investimenti mirati nel mondo dello sport, che hanno riguardato infrastrutture e percorsi tecnici in collaborazione con le federazioni, società sportive, scuole e università. Tra questi  anche il bando ‘Impianti’, con cui  Regione Lombardia ha stanziato un budget di 100 milioni di euro, 70 in linee di credito, 30 a fondo perduto, per ammodernare gli impianti sportivi distribuiti sul suo territorio”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima