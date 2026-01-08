Un contributo di 500.000 euro a fondo perduto per sostenere la realizzazione di ‘Grandi eventi sportivi 2026’. È quanto stanziato da Regione Lombardia, che conferma così il suo impegno nello sport come motore di crescita e visibilità internazionale.

“La Lombardia – ha detto Federica Picchi, sottosegretario regionale a Giovani e Sport – è sempre più protagonista nello scenario sportivo internazionale in particolar modo quest’anno in vista delle Olimpiadi. In quest’occasione anche il contributo ai ‘Grandi eventi sportivi’ è aumentato rispetto alla scorsa edizione“.

“Con questa iniziativa – ha aggiunto – sosteniamo eventi di alto livello che non solo promuovono lo sport, ma portano benefici concreti ai nostri territori, valorizzandone il patrimonio culturale e turistico”.

Grandi eventi sportivi 2026, il bando

Il bando, aperto dall’8 al 29 gennaio è rivolto a chi organizza grandi eventi sportivi tra il 1 aprile e il 30 settembre 2026. Possono fare domanda associazioni e società sportive dilettantistiche, federazioni nazionali e paralimpiche, enti di promozione sportiva, enti locali, consorzi turistici e comitati organizzatori.

Storicità dell’evento e visibilità mediatica

Per poter accedere ai contributi, l’evento deve avere innanzitutto un costo superiore ai 200.000 euro. Dev’essere inoltre riconosciuto dalle federazioni sportive di riferimento e garantire una copertura mediatica nazionale e internazionale. I fondi saranno poi assegnati sulla base di una valutazione che terrà conto di diversi aspetti, tra cui storicità dell’evento, partecipazione internazionale, impatto sul territorio e visibilità mediatica. L’importo massimo erogabile per evento sarà al massimo di 50.000 euro.

Eventi sportivi di qualità

“Regione Lombardia – ha concluso Picchi – continua a investire su eventi sportivi di qualità, capaci di lasciare un segno e di rafforzare il legame tra sport e territorio. Sostenere lo sport significa investire nelle persone, nella valorizzazione territoriale e nell’immagine della nostra regione”.