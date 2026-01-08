Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Sport
  • Ottimizzato per il web da: Monica Ramaroli
  • Ottimizzato per il web da: Monica Ramaroli

Grandi eventi sportivi 2026: Regione Lombardia investe 500.000 euro

Un contributo di 500.000 euro a fondo perduto, stanziato da Regione Lombardia, per sostenere la realizzazione di Grandi eventi sportivi 2026. Nella foto collage di tante attività sportive.

Picchi: sosteniamo concretamente lo sport in tutte le sue varie espressioni. Bando attivo dall'8 al 29 gennaio con un contributo massimo di 50.000 euro.

Un contributo di 500.000 euro a fondo perduto per sostenere la realizzazione di ‘Grandi eventi sportivi 2026’. È quanto stanziato da Regione Lombardia, che conferma così il suo impegno nello sport come motore di crescita e visibilità internazionale.

“La Lombardia – ha detto Federica Picchi, sottosegretario regionale a Giovani e Sport – è sempre più protagonista nello scenario sportivo internazionale in particolar modo quest’anno in vista delle Olimpiadi. In quest’occasione anche il contributo ai ‘Grandi eventi sportivi’ è aumentato rispetto alla scorsa edizione“.

“Con questa iniziativa – ha aggiunto – sosteniamo eventi di alto livello che non solo promuovono lo sport, ma portano benefici concreti ai nostri territori, valorizzandone il patrimonio culturale e turistico”.

Grandi eventi sportivi 2026, il bando

Il bando, aperto dall’8 al 29 gennaio è rivolto a chi organizza grandi eventi sportivi tra il 1 aprile e il  30 settembre 2026. Possono fare domanda associazioni e società sportive dilettantistiche, federazioni nazionali e paralimpiche, enti di promozione sportiva, enti locali, consorzi turistici e comitati organizzatori.

Storicità dell’evento e visibilità mediatica

Per poter accedere ai contributi, l’evento deve avere innanzitutto un costo superiore ai 200.000 euro. Dev’essere inoltre riconosciuto dalle federazioni sportive di riferimento e garantire una copertura mediatica nazionale e internazionale. I fondi saranno poi assegnati sulla base di una valutazione che terrà conto di diversi aspetti, tra cui storicità dell’evento, partecipazione internazionale, impatto sul territorio e visibilità mediatica. L’importo massimo erogabile per evento sarà al massimo di 50.000 euro.

Eventi sportivi di qualità

“Regione Lombardia – ha concluso Picchi – continua a investire su eventi sportivi di qualità, capaci di lasciare un segno e di rafforzare il legame tra sport e territorio. Sostenere lo sport significa investire nelle persone, nella valorizzazione territoriale e nell’immagine della nostra regione”.

 

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima