Olimpiadi 2026, al via la Cabina di Regia sanitaria

Garantire un presidio costante, una risposta immediata e un coordinamento centrale per tutta la durata dei Giochi. Su proposta dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, la Giunta regionale ha approvato la costituzione della Cabina di Regia per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 presso la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia.

Cabina di regia sanitaria per le Olimpiadi al via dal 30 gennaio

Il nuovo organismo sarà formalmente operativo a partire da venerdì 30 gennaio 2026. La sua missione coordinare gli interventi che si renderanno eventualmente necessari per far fronte alla straordinaria affluenza di turisti, visitatori e delegazioni attesi in Lombardia per l’evento sportivo, che prenderà ufficialmente il via il 6 febbraio. Data la complessità organizzativa della manifestazione, la Cabina di Regia assicurerà un monitoraggio continuo delle attività di competenza del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

Composizione della struttura

La struttura sarà composta dal Direttore Generale della Direzione Welfare di Regione, con funzioni di coordinatore, dai dirigenti responsabili delle Unità Organizzative della Direzione Generale Welfare, dai Direttori Generali delle ASST individuate come Ospedali Olimpici e Paralimpici e dai Direttori Generali delle ATS lombarde, che interverranno secondo gli ambiti territoriali di competenza.

Indicazioni operative vincolanti

Le decisioni assunte dalla Cabina di Regia si tradurranno in indicazioni operative vincolanti per gli enti del SSR, garantendo uniformità di azione e rapidità decisionale. Il provvedimento non comporta oneri per l’amministrazione regionale.

Bertolaso: rafforziamo ulteriormente governance sanitaria

“Con questa delibera – ha detto l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso – Regione Lombardia rafforza ulteriormente il proprio sistema di governance sanitaria in vista di un evento straordinario come le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026″.

“La Cabina di Regia – ha agiunto – ci consentirà di avere un coordinamento costante e immediato tra tutti i soggetti coinvolti. Assicurando quindi un livello di assistenza sanitaria elevato e adeguato sia per i cittadini lombardi sia per atleti, delegazioni e visitatori provenienti da tutto il mondo”.

“L’obiettivo – ha concluso – è essere pronti a gestire ogni eventuale criticità. Il tutto valorizzando l’eccellenza del nostro Servizio sanitario regionale e garantendo sicurezza, efficienza e qualità delle cure durante tutto il periodo dei Giochi”.