Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria
  • Ottimizzato per il web da: Simone Basilico
  • Ottimizzato per il web da: Simone Basilico

Olimpiadi, Protezione civile lombarda pronta per il grande evento

Una volontaria di Protezione civile davanti al Duomo di Milano: tutto pronto per Regione Lombardia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Assessore La Russa: anche i volontari al lavoro per garantire sicurezza

“La Protezione civile della Regione Lombardia è pronta per le Olimpiadi Milano Cortina 2026, evento che rappresenta una sfida organizzativa enorme anche per la sicurezza di cittadini e atleti. Abbiamo lavorato intensamente insieme alla Prefettura, alle Province, ai Comuni e tutte le componenti del sistema, per garantire eventi sicuri”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, che nei primi giorni di febbraio 2026 ha visitato il Quartier Generale del Dispositivo Metropoli di Protezione civile per le Olimpiadi Milano Cortina 2026, in via Drago a Milano. Presenti anche l’assessore del Comune di Milano Marco Granelli e Sara Bettinelli, consigliere delegato alla Protezione civile di Città metropolitana di Milano.

La sede di via Drago a Milano

Il Quartier Generale (HQ) di via Drago è gestito dai funzionari di Città Metropolitana di Milano in coordinamento con il Comune di Milano ed è in costante collegamento con il sistema della Protezione civile regionale. Nella stessa sede è presente, inoltre, la Sala Operativa Interforze (SOI), gestita dalla Prefettura di Milano. All’interno saranno operativi anche i funzionari del sistema di Protezione civile regionale con il compito di Ufficiale di collegamento con il Quartier Generale del Dispositivo Metropoli e la Sala Operativa Regionale. A supporto dei funzionari opererà un nucleo di volontari di Protezione civile.
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima