Olimpiadi, Protezione civile lombarda pronta per il grande evento

“La Protezione civile della Regione Lombardia è pronta per le Olimpiadi Milano Cortina 2026, evento che rappresenta una sfida organizzativa enorme anche per la sicurezza di cittadini e atleti. Abbiamo lavorato intensamente insieme alla Prefettura, alle Province, ai Comuni e tutte le componenti del sistema, per garantire eventi sicuri”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, che nei primi giorni di febbraio 2026 ha visitato il Quartier Generale del Dispositivo Metropoli di Protezione civile per le Olimpiadi Milano Cortina 2026, in via Drago a Milano. Presenti anche l’assessore del Comune di Milano Marco Granelli e Sara Bettinelli, consigliere delegato alla Protezione civile di Città metropolitana di Milano.

La sede di via Drago a Milano

Il Quartier Generale (HQ) di via Drago è gestito dai funzionari di Città Metropolitana di Milano in coordinamento con il Comune di Milano ed è in costante collegamento con il sistema della Protezione civile regionale. Nella stessa sede è presente, inoltre, la Sala Operativa Interforze (SOI), gestita dalla Prefettura di Milano. All’interno saranno operativi anche i funzionari del sistema di Protezione civile regionale con il compito di Ufficiale di collegamento con il Quartier Generale del Dispositivo Metropoli e la Sala Operativa Regionale. A supporto dei funzionari opererà un nucleo di volontari di Protezione civile.