Fontana alla consegna delle onorificenze al ‘merito della Repubblica’

“È un momento importante per rendere merito a queste persone, e per far comprendere a tutti come questi cittadini siano un esempio e un modello. Sono sempre più convinto che la vera ricchezza della nostra regione sia il capitale umano. Uomini e donne che, in ogni occasione, riescono a eccellere”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, prendendo parte, al Conservatorio ‘Giuseppe Verdi’ di Milano alla cerimonia di consegna dell’Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana 2023.

Un modello per tutta la popolazione

“L’auspicio – ha aggiunto Fontana – è che personalità riconosciute come riferimento non generino positività solamente all’interno della propria comunità professionale, scientifica, culturale ma siano un modello per tutta la popolazione”.

“Lombardia una meta a cui ambire”

Poi il governatore si è rivolto alle persone insignite dal riconoscimento. “Se la Lombardia è internazionalmente riconosciuta come un’eccellenza in diversi settori – ha concluso Fontana – è grazie a voi. Grazie al vostro lavoro e al vostro contributo a fare della Lombardia una meta a cui ambire”.