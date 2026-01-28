Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Cultura
  • Ottimizzato per il web da: Monica Ramaroli
  • Ottimizzato per il web da: Monica Ramaroli

Opera lirica per le Olimpiadi 2026: al Lirico ‘I giochi di Orobea’

Un’opera lirica (in foto un'immagine simbolica di una scena) originale pensata per celebrare i valori delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: ‘I Giochi di Orobea'.

In scena al teatro milanese solo mercoledì 4 febbraio alle ore 20

Un’opera lirica originale pensata proprio per celebrare i valori delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: ‘I Giochi di Orobea’ andrà in scena al Teatro LiricoGiorgio Gaber’ di Milano il 4 febbraio 2026 alle ore 20, alla vigilia cioè dell’inaugurazione dei Giochi.

I Giochi di Orobea

Questa rappresentazione teatrale  è inoltre inserita ufficialmente nel programma dell’Olimpiade Culturale 2026. Quest’ultimo è il cartellone artistico che accompagnerà l’Italia verso i Giochi. Il melodramma, nello specifico,  nasce dall’Orchestra Antonio Vivaldi (attiva in Valtellina e Lombardia) sotto la direzione musicale del Maestro Lorenzo Passerini, con musica e libretto di Andrea Portera. Le registe sono invece Stefania Giorgia Butti e Livia Lanno. Saranno affiancate da scenografia, costumi e luci  gestite e organizzate da un giovane team creativo.

Un’opera lirica per le Olimpiadi 2026

Questa opera lirica  è scritta su un’ispirazione nata proprio in Valtellina. Questa zona, con le sue località, ospiterà oltre 30 gare medagliate previste dal programma sportivo di Milano Cortina 2026. L’opera è altresì ambientata in un mondo immaginario sospeso tra città e montagne.

Accrediti online

Per assistere all’opera nell’unica data di mercoledì 4 febbraio 2026 alle ore 20, è necessario confermare la propria presenza accreditandosi a questo link.

 

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima