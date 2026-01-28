Opera lirica per le Olimpiadi 2026: al Lirico ‘I giochi di Orobea’

Un’opera lirica originale pensata proprio per celebrare i valori delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: ‘I Giochi di Orobea’ andrà in scena al Teatro Lirico ‘Giorgio Gaber’ di Milano il 4 febbraio 2026 alle ore 20, alla vigilia cioè dell’inaugurazione dei Giochi.

I Giochi di Orobea

Questa rappresentazione teatrale è inoltre inserita ufficialmente nel programma dell’Olimpiade Culturale 2026. Quest’ultimo è il cartellone artistico che accompagnerà l’Italia verso i Giochi. Il melodramma, nello specifico, nasce dall’Orchestra Antonio Vivaldi (attiva in Valtellina e Lombardia) sotto la direzione musicale del Maestro Lorenzo Passerini, con musica e libretto di Andrea Portera. Le registe sono invece Stefania Giorgia Butti e Livia Lanno. Saranno affiancate da scenografia, costumi e luci gestite e organizzate da un giovane team creativo.

Un’opera lirica per le Olimpiadi 2026

Questa opera lirica è scritta su un’ispirazione nata proprio in Valtellina. Questa zona, con le sue località, ospiterà oltre 30 gare medagliate previste dal programma sportivo di Milano Cortina 2026. L’opera è altresì ambientata in un mondo immaginario sospeso tra città e montagne.

Accrediti online

Per assistere all’opera nell’unica data di mercoledì 4 febbraio 2026 alle ore 20, è necessario confermare la propria presenza accreditandosi a questo link.