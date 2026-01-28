Beduschi: sulle TEA Lombardia ha aperto strada, bene voto Ue

“Il voto favorevole in Commissione Ambiente del Parlamento europeo sulle TEA-Tecniche di Evoluzione Assistita è una notizia positiva per chi ha sempre creduto nella scienza come migliore alleata dell’agricoltura e un ulteriore passo avanti per sdoganare definitamente un loro utilizzo regolamentato”. Lo dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, commentando il voto positivo della commissione Ambiente del Parlamento Ue per proseguire verso l’adozione di un quadro normativo riguardante le TEA.

Beduschi: i primi a sperimentare questa opportunità

“La Lombardia – sottolinea Beduschi – è stata la prima Regione a crederci davvero, dimostrandolo con i fatti e non con gli slogan. Lo abbiamo fatto sul riso, investendo nella ricerca e accompagnando il lavoro dei nostri agricoltori”.

Dopo riso, vite e mais

“E ora – aggiunge l’assessore lombardo all’Agricoltura – siamo già al lavoro per estendere queste tecniche anche a colture strategiche come la vite, il mais e altre”.

TEA, bene voto Commissione Ambiente del Parlamento europeo

Secondo l’assessore, il passaggio europeo conferma una direzione che la Lombardia ha imboccato da tempo: “Le nuove tecniche genomiche rappresentano l’esempio concreto di come la migliore scienza possa essere messa al servizio di un’agricoltura sempre più sana e sostenibile, capace di ridurre l’uso di input chimici, affrontare il cambiamento climatico e tutelare la biodiversità senza indebolire il nostro modello produttivo”.

Sempre a fianco degli agricoltori

“Per questo – conclude Beduschi – la Lombardia c’è stata, c’è e continuerà a esserci, al fianco degli agricoltori e della ricerca, perché il futuro dell’agricoltura passa dall’innovazione concreta e non dalla sterile ideologia”.