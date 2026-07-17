“In Lombardia imprenditori e lavoratori indossano la stessa maglia, perché il successo di un’azienda coincide con il benessere di chi vi lavora e con la crescita della comunità di cui l’impresa è parte integrante”. Lo ha detto l’assessore regionale lombardo allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, che ha partecipato insieme a una delegazione della Cisl Lombardia, guidata dal segretario generale Fabio Nava, a una visita privata al quartier generale milanese di Saipem.

L’iniziativa si inserisce nel percorso promosso dalla Cisl Lombardia per diffondere la cultura della partecipazione e favorire l’attuazione della legge n. 76 del 2025, nata dalla proposta di iniziativa popolare sostenuta dalla Cisl con la raccolta di quasi 400.000 firme.

Rafforzare rapporto fra datore di lavoro e dipendenti

Regione Lombardia, ha sottolineato Guidesi, “crede con convinzione nella partecipazione e sostiene percorsi come quello sviluppato da Saipem, che contribuiscono a rafforzare un rapporto tra datore di lavoro e dipendenti già solido e orientato alla collaborazione“.

“Favorire un dialogo costante – ha spiegato – significa migliorare la qualità del lavoro, accrescere la competitività delle imprese e rendere ancora più forte il nostro sistema economico”.

“È un approccio – ha concluso Guidesi – che valorizza anche il ruolo del sindacato, chiamato a offrire un contributo concreto per costruire ambienti di lavoro sempre più sicuri, qualificati e capaci di rispondere alle sfide del futuro”.

Nel corso della visita, la dirigenza aziendale ha illustrato le attività del gruppo, le politiche per la sicurezza e la formazione, le prospettive di sviluppo e il ruolo svolto dalla qualità delle relazioni industriali nel sostenere la crescita dei risultati industriali, economici e finanziari.

Il comitato aziendale paritetico

Particolare attenzione è stata dedicata all’accordo sulla partecipazione che ha portato alla costituzione di un Comitato aziendale paritetico Saipem, chiamato a rafforzare il confronto tra azienda e rappresentanze sindacali su temi quali formazione, evoluzione delle professionalità, parità di genere e intergenerazionale, salute e sicurezza, tutela dell’ambiente, welfare e organizzazione del lavoro.

Il capitale della fiducia

“La partecipazione – ha chiarito Nava – non è uno slogan né una formula astratta. È una pratica che produce risultati. Per troppo tempo abbiamo pensato che la competitività dipendesse soltanto dal capitale finanziario, dalla tecnologia e dall’organizzazione. Sono fattori decisivi, ma ne esiste un altro, spesso invisibile e determinante: il capitale della fiducia. La fiducia non compare nei bilanci, ma contribuisce a costruirli”. La sfida di oggi, ha aggiunto, “è valorizzare e diffondere le esperienze che già stanno dimostrando come partecipazione, innovazione, sicurezza e qualità del lavoro possano rafforzarsi reciprocamente. È da queste buone pratiche che può nascere un modello lombardo capace di generare valore per le persone e per le imprese”.

Il gruppo Saipem

Saipem è uno dei principali gruppi industriali italiani ed è attiva a livello globale nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e impianti complessi per il settore dell’energia e delle infrastrutture. Il Gruppo impiega circa 30.000 dipendenti di 130 nazionalità e opera in oltre 50 Paesi, mantenendo al contempo una presenza significativa in Italia, dove occupa circa 6.200 persone ed è presente con sedi operative e centri di eccellenza a Milano, Fano, Arbatax, Porto Marghera e Trieste.