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LNotizie-Foto. Cosio Valtellino/SO, assessore Sertori: i passaporti richiedibili e rinnovabili in 69 uffici della provincia

Con Poste italiane si potrà anche avere la consegna del documento a domicilio

(LNotizie – Cosio Valtellino/SO, 14 mag) In 69 uffici della provincia di Sondrio è ora possibile richiedere e rinnovare il passaporto. La novità è stata presentata oggi nell’ufficio postale Polis del Comune di Cosio Valtellino, da rappresentanti di Poste Italiane, dall’assessore a Enti locali di Regione Lombardia, Massimo Sertori, dal sindaco, Giorgio De Giobbi e del Vice Questore di Sondrio, Enrico Burbi.

L’iniziativa rientra nel progetto “Polis” di Poste Italiane, che mira a modernizzare e digitalizzare gli uffici postali nei comuni con meno di 15.000 abitanti, ed è stata sviluppata grazie all’accordo tra Poste Italiane, il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Con gli uffici abilitati in provincia di Sondrio sale a circa 7.500 il numero complessivo degli uffici postali in Italia in cui si può ottenere il passaporto: 6.932 uffici postali Polis e 431 uffici postali di grandi città, come Milano, Roma, Monza e Brianza, Napoli, Firenze, Bologna, Verona, Venezia e Cagliari.

“Nei piccoli paesi ci sono sempre stati dei riferimenti – dichiara l’assessore regionale Massimo Sertori – tra questi c’è Poste Italiane che eroga servizi importanti per i cittadini e che, grazie alle nuove azioni che sta portando avanti in questi anni, lo diventerà sempre di più”. “Già dalla scorsa legislatura – continua – ci siamo confrontati spesso su come implementare i servizi ordinari di Poste in tutti i territori lombardi, specie nei piccoli comuni, al fine di concorrere a scongiurare lo spopolamento.
E in questo senso il progetto emblematico che oggi presentiamo a Cosio, è molto prezioso e agevolerà le nostre comunità”.

“La Valtellina, infatti, è un territorio bellissimo – ricorda Sertori -, interamente montano ma spesso le distanze sono importanti. Quindi avere anche un servizio capillare, diffuso in tutto il territorio provinciale, che facilita ai cittadini il rilascio o il rinnovo del passaporto recandosi negli uffici postali del proprio Comune, senza doversi necessariamente recarsi in Questura a Sondrio, credo sia un servizio aggiuntivo molto importante per la collettività”. “Ringrazio Poste Italiane – conclude l’assessore – che ancora una volta ha dimostrato forte sensibilità nei confronti dei territori e dei cittadini che vi abitano”.

I servizi della Pubblica Amministrazione già erogati in Italia da Poste Italiane sono oltre 279.000. Numeri decisamente in crescita, che confermano l’importanza della trasformazione digitale compiuta dall’Azienda che, attraverso l’innovazione e la capillarità della sua rete, punta a favorire il processo di inclusione del Paese.

Ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto sarà decisamente semplice. Basterà consegnare all’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, una fotografia, un contrassegno telematico da 73,50 euro e la ricevuta del pagamento di 42,70 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica in dotazione agli uffici postali abilitati sarà quindi l’operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a domicilio. Quest’ultima è l’opzione preferita dai cittadini dei piccoli centri, che ne hanno fatto richiesta nell’80% dei casi. (LNotizie)

gus
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