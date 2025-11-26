Logo Regione Lombardia

A Milano la cerimonia di consegna del Premio Innovazione Stampa Estera

Alparone: un riconoscimento a idee che rendono ancora più grande la Lombardia

Il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Bilancio e Finanza, Marco Alparone, è intervenuto alla cerimonia di consegna del Premio Innovazione Semi (Stampa Estera Milano) dedicato alle migliori idee innovative delle piccole e medie imprese e delle startup. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Premio Innovazione Stampa Estera Milano, Alparone: promuoviamo competitività della Lombardia

vicepresidente Alparone a consegna premio innovazione stampa estera milano

“E’ davvero lodevole che i giornalisti della Stampa Estera di Milano – ha osservato Alparone – diano un contributo così importante per valorizzare le idee, i talenti e le imprese che rendono sempre più grande la nostra Lombardia. In questi anni  siamo impegnati a creare le condizioni perchè la nostra regione sia sempre più attrattiva per gli investimenti esteri. Iniziative come questa si rivelano determinanti anche perché riescono a catturare l’attenzione da parte dei giornalisti che scrivono per prestigiose testate internazionali”.

Tema chiave la sostenibilità

“Voglio anche sottolineare che i vincitori del Premio – ha concluso – abbiano proposto idee e progetti accomunati dalla sostenibilità, una parola che Regione Lombardia ha aggiunto al suo documento programmatico, il Programma Regionale di Sviluppo: il nostro si chiama infatti PRSS, un acronimo che ci contraddistingue e caratterizza il nostro lavoro quotidiano”.

I presenti alla consegna del Premio Innovazione Stampa Estera Milano

Alla cerimonia erano presenti il consigliere delegato della Stampa Estera di Milano, Tatjana Dordevic, e il past president dell’associazione, Andrew Spannaus. Il ‘Premio Innovazione Semi’ è stato assegnato alle imprese che si sono distinte per le idee vincenti e innovative di interesse pubblico e della stampa internazionale. La selezione dei vincitori del Premio è stata curata da un Comitato di valutazione composto dai giornalisti della Stampa Estera e da tre esperti esterni: il professor Marco Taisch del Politecnico di Milano, Francesco Cavalli dello studio Leftloft e Fiorenza Lipparini di Milano & Partners/Camera di Commercio. I giornalisti che hanno partecipato al comitato sono: Andrew Spannaus, Tatjana Dordevic, Cristina Bellon, Sanja Lucic, e Susanne Schaller.

Dare un riconoscimento a progetti innovativi delle pmi

Tatjana Dordevic a consegna premio innovazione stampa estera milano

“Premiare progetti innovativi delle piccole e medie imprese, delle start-up e delle altre realtà imprenditoriali italiane – ha spiegato Dordevic – è solo uno degli obiettivi del Premio Innovazione Semi. Questa seconda edizione dimostra quanto per noi giornalisti esteri sia importante testimoniare e raccontare le eccellenze del Made in Italy“.

I vincitori del premio

I vincitori del Premio Innovazione SEmi sono:

  • Design: Pieces of Venice

Pezzi di design che raccontano la storia della città attraverso l’uso creativo di materiali – scarti di vetro di Murano, tessuti Rubelli – che hanno vissuto una vita precedente.

  • Scienze della vita: Centro Salute Donna e Bambino srl

Dispositivo non invasivo ‘TOUCH_ME’ che integra tecnologia, fisioterapia e intelligenza artificiale per supportare il recupero e il potenziamento pelvico.

Disturbi che riguardano donne, ma anche uomini

  • Manifattura: RE49

Sistema per riutilizzare materiali di scarto per una nuova filiera di moda. Creata la scarpa RE49 Wave.

  • Cleantech/sostenibilità: SAFETEASY dell’azienda 01Green

Innovazione nel campo dello stoccaggio dell’idrogeno con contenitori brevettati in magnesio dopato con struttura interna ‘lattice’ a giroidi prodotti in 3D.

  • Tecnologie digitali: Gluto

Piattaforma digitale dedicata alla mappatura, valutazione e valorizzazione dei locali che offrono opzioni senza glutine in Italia.

