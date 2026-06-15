Al via la seconda fase dei patti territoriali di sostenibilità

Uno stanziamento di 3 milioni di euro per finanziare la seconda fase, quella più operativa, dei ‘Patti Territoriali di sostenibilità’, iniziativa che punta a sostenere progetti green frutto di reti virtuose di collaborazione tra gli attori del territorio. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, che attua la legge regionale sul clima approvata a luglio 2025. Le province coinvolte sono quelle di Milano, Bergamo, Brescia, Mantova, Monza Brianza, Pavia, Varese.

Le risorse vanno ad aggiungersi agli 800.000 euro già messi a disposizione per sostenere la ‘fase preliminare di sviluppo’ delle diverse iniziative presentate dai Comuni, che prevedeva la creazione delle reti di collaborazione tra i soggetti promotori. Con questo secondo step, invece, si entra nel vivo attraverso l’assegnazione di risorse per finanziare i singoli progetti.

Maione: sostegno ai singoli progetti realizzati tramite i ‘Patti Territoriali di sostenibilità’

“Con questo nuovo stanziamento da 3 milioni di euro – spiega l’assessore Maione – entriamo nella fase operativa dei Patti Territoriali di sostenibilità, uno strumento innovativo che mette in rete Comuni, imprese, enti del Terzo settore e cittadini per costruire insieme la transizione ecologica della Lombardia. Dopo aver sostenuto la nascita delle reti territoriali, ora ‘entriamo nel vivo’ finanziando progetti concreti che porteranno benefici ambientali, sociali ed economici alle comunità locali”.

Un modello di collaborazione virtuosa

“I Patti – conclude Maione – rappresentano un modello di collaborazione virtuosa che valorizza le peculiarità dei territori e traduce in azioni gli obiettivi della nostra legge regionale sul clima. Vogliamo accompagnare realtà locali impegnate in percorsi capaci di generare risultati misurabili su economia circolare, efficienza energetica, adattamento ai cambiamenti climatici e tutela degli ecosistemi. La sostenibilità si costruisce dal basso e Regione Lombardia continua a investire per trasformare le idee in interventi concreti e duraturi.”

La selezione dei progetti

L’assegnazione delle risorse riguarderà i progetti contenuti nei patti già riconosciuti nella prima fase del percorso finanziato da Regione. La procedura verrà gestita da un’apposita commissione composta da membri della direzione ambiente in base a criteri che valuteranno il livello di innovazione delle soluzioni individuate e il coinvolgimento degli stakeholder del territorio coinvolti. L’attuazione dei progetti dovrà terminare entro il 31 marzo 2028.

I destinatari delle risorse

A ricevere i fondi saranno i comuni capifila delle 13 proposte di Patto territoriale pervenute in adesione alla manifestazione d’interesse di Regione Lombardia approvata con dgr (delibera giunta regionale) 4914/2025.

Cosa sono i ‘Patti Territoriali di sostenibilità’

Nello specifico, i ‘Patti territoriali di sostenibilità’ sono accordi che possono essere stipulati tra enti pubblici, società partecipate pubbliche, soggetti privati, enti del terzo settore e altre parti interessate. L’obiettivo è incentivare la diffusione di pratiche virtuose e sostenibili sull’economia circolare, la transizione energetica, l’adattamento ai cambiamenti climatici, l‘inclusione sociale e la salvaguardia degli ecosistemi locali. Regione Lombardia sostiene questi patti attraverso apposite risorse finanziarie e/o attraverso criteri di accesso prioritario ai bandi regionali.

Lombardia, prima regione italiana ad approvare una legge sul clima

A luglio 2025 la Lombardia ha approvato la legge regionale 11/2025 sul clima, diventando così la prima regione italiana a dotarsi di un provvedimento di questo tipo. Nello specifico, il provvedimento si concentra su due pilastri fondamentali: la mitigazione, ovvero la riduzione delle emissioni di gas serra, e l’adattamento, per affrontare gli eventi meteorologici estremi, ridurre la formazione delle isole di calore, adeguare le coltivazioni e orientare lo sviluppo economico delle aree montane. Tra i punti chiave del testo l’introduzione di criteri per l’assorbimento di carbonio nei suoli, la riqualificazione ambientale, la forestazione e la depavimentazione delle superfici impermeabilizzate negli interventi edilizi e infrastrutturali e la promozione di materiali riciclati e della mobilità sostenibile.

A questo link l’elenco completo dei progetti.