La Lombardia sostiene i ‘Patti territoriali di sostenibilità’

Uno stanziamento di 400 mila euro per incrementare le risorse nelle province di Milano, Brescia, Mantova, Monza – Brianza e Pavia destinate ai ‘Patti Territoriali di sostenibilità’, iniziativa che attua la legge regionale sul clima approvata da Regione Lombardia a luglio 2025. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione. Nello specifico, i fondi permetteranno di sostenere la ‘fase preliminare di sviluppo’ di progetti dedicati alla tutela ambientale, frutto di collaborazione tra diversi attori del territorio. Il finanziamento si aggiunge ai 400 mila euro già messi a disposizione con la manifestazione di interesse dello scorso agosto e servirà a sviluppare altre iniziative, ponendo le basi per la successiva fase di ricerca delle risorse.

Patti territoriali di sostenibilità, la distribuzione delle risorse per provincia

La sovvenzione sarà così distribuita: Milano (3 progetti per un totale di 140 mila euro); Pavia (1 progetto a Rognano – 50 mila euro); Brescia (3 progetti a Rovato, Lumezzane e Manerbio per un totale di 150 mila euro); Mantova (1 progetto – 30 mila euro), Monza e Brianza (Monza 1 progetto – 30 mila euro). Le risorse serviranno a sostenere le attività organizzative, volte a creare solide reti di collaborazione tra i diversi soggetti promotori coinvolti in iniziative green.

Maione: alleanza strategica a servizio dello sviluppo green

“Questo strumento – sottolinea Maione – permette di creare un’alleanza strategica tra tutti gli attori del territorio lombardo, dal pubblico al privato, dal terzo settore ai cittadini, condividendo competenze e modelli operativi sinergici. È una misura che dimostra concretamente come la legge per il clima approvata a luglio dalla Lombardia, prima regione italiana a dotarsi di un provvedimento di questo tipo, abbia avviato un percorso capace di valorizzare le buone pratiche messe a punto a livello locale, valorizzando la capacità di fare sistema e di generare una crescita in linea con i principi dello sviluppo sostenibile”.

Cosa sono i Patti territoriali di sostenibilità

Nello specifico, i ‘Patti territoriali di sostenibilità’ sono accordi che possono essere stipulati tra enti pubblici, società partecipate pubbliche, soggetti privati, enti del terzo settore e altre parti interessate. L’obiettivo è incentivare la diffusione di pratiche virtuose e sostenibili sull’economia circolare, la transizione energetica, l’adattamento ai cambiamenti climatici, l‘inclusione sociale e la salvaguardia degli ecosistemi locali. Regione Lombardia sostiene questi patti attraverso apposite risorse finanziarie e/o attraverso criteri di accesso prioritario ai bandi regionali.

Lombardia, prima regione italiana ad approvare una legge sul clima

A luglio 2025 la Lombardia ha approvato la legge regionale 11/2025 sul clima, diventando così la prima regione italiana a dotarsi di un provvedimento di questo tipo. Nello specifico, il provvedimento si concentra su due pilastri fondamentali: la mitigazione, ovvero la riduzione delle emissioni di gas serra, e l’adattamento, per affrontare gli eventi meteorologici estremi, ridurre la formazione delle isole di calore, adeguare le coltivazioni e orientare lo sviluppo economico delle aree montane. Tra i punti chiave del testo l’introduzione di criteri per l’assorbimento di carbonio nei suoli, la riqualificazione ambientale, la forestazione e la depavimentazione delle superfici impermeabilizzate negli interventi edilizi e infrastrutturali e la promozione di materiali riciclati e della mobilità sostenibile.

A questo link l’elenco dei progetti.