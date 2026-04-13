Stanziati 4 milioni per aiutare pmi a sostituire veicoli inquinanti

Uno stanziamento di 4 milioni di euro per supportare concretamente le pmi – includendo per la prima volta anche le aziende sociali e gli enti del terzo settore che svolgono attività economica – nella sostituzione di veicoli inquinanti con vetture a basso impatto ambientale. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione.

I veicoli finanziabili

Nello specifico, le risorse andranno a finanziare il rinnovo di veicoli inquinanti con mezzi a zero o bassissime emissioni destinati al trasporto di merci e di persone (autovetture, veicoli commerciali, motoveicoli e cargobike), a fronte di radiazione per demolizione di un veicolo con alimentazione a benzina o a gas (fino ad Euro 3/III incluso), o diesel (fino ad Euro 5/V incluso) o per esportazione all’estero di un autoveicolo euro 5/V.

Contributi tra 2.500 euro a 30 mila euro per pmi che intendono sostituire veicoli inquinanti

Il contributo è a fondo perduto e varia in base alla categoria del mezzo, alla classe emissiva e al livello di emissioni prodotte. Il contributo varia da un minimo di 2500 euro a un massimo di 30 mila euro.

Maione: risorse concrete per aiutare pmi a sostituire veicoli inquinanti con alternative green

“La sostituzione dei veicoli più inquinanti – sottolinea Maione – rappresenta un passo fondamentale per migliorare la qualità dell’aria e sostenere concretamente le nostre imprese nel percorso di transizione ecologica. Con questa misura vogliamo affiancare il sistema produttivo lombardo, mettendo in campo risorse concrete per rinnovare il parco veicolare con mezzi a basse emissioni, più efficienti e sostenibili”.

Benefici reali per il territorio

“Ancora una volta – conclude l’assessore all’Ambiente e Clima – puntiamo sul binomio tutela ambientale/competitività, con una novità. Abbiamo ampliato la platea dei beneficiari anche agli enti del terzo settore che svolgono una attività economica, un pilastro sociale del territorio lombardo. Regione Lombardia continua a investire in innovazione attraverso politiche mirate, capaci di generare benefici reali per cittadini, imprese e territorio”.

La dotazione finanziaria del bando per aiutare pmi a sostituire veicoli inquinanti

La dotazione finanziaria complessiva della misura è pari a 4.000.000 di euro per il biennio 2026/2026. Questa cifra comprende i costi di gestione della piattaforma telematica e delle attività istruttorie e ripartite in due annualità:

– 3.000.000 euro per il 2026;

– 1.000.000 euro per il 2027;

Il bando di prossima pubblicazione

Le risorse saranno erogate tramite un bando che verrà pubblicato entro circa tre mesi. A gestirlo sarà Unioncamere Lombardia, tramite la sua piattaforma telematica che raccoglierà le domande e le relative istruttorie.

I beneficiari dell’iniziativa

I soggetti beneficiari, che devono avere la loro sede operativa in Lombardia, sono: Micro, Piccole e Medie Imprese; Imprese Sociali iscritte al Registro delle Imprese e al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS); Enti del terzo settore iscritti al Repertorio Economico Amministrativo e al Registro Unico Nazionale Terzo Settore.