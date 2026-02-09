Via libera dalla Regione al progetto ‘Le chiavi di casa’ per destinare un alloggio popolare del Comune di Pedrengo (BG) all’AIPD – Associazione italiana persone con sindrome di Down. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

L’iniziativa consentirà di recuperare un appartamento inutilizzato destinandolo a una progettualità di grande valenza sociale, finalizzata a favorire un percorso di autonomia abitativa per persone con disabilità. L’associazione AIPD è attiva da molti anni sul territorio bergamasco, con sede e locali per lo svolgimento delle diverse attività proprio nel medesimo edificio di Pedrengo.

Franco: Regione al fianco del terzo settore

“Progetti come questo – evidenzia l’assessore Franco – meritano un plauso e il sostegno fattivo da parte delle istituzioni. Aiutare le famiglie e offrire una possibilità concreta di inclusione alle persone con sindrome di Down è encomiabile. Come Regione siamo al fianco delle realtà del terzo settore e di tutti coloro che col proprio impegno incarnano i principi di solidarietà, lavorando ogni giorno per migliorare la qualità di vita di chi è più fragile. Attuare politiche di housing sociale significa trovare soluzioni per impiegare al meglio il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, garantendo risposte efficaci ai veri bisogni della comunità”.