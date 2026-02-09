Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Casa e Housing sociale
  • Ottimizzato per il web da: Giacomo Orlandini
  • Ottimizzato per il web da: Giacomo Orlandini

A Pedrengo/BG un alloggio destinato a persone con sindrome di Down

Via libera da Regione al progetto ‘Le chiavi di casa’ per destinare un alloggio di Pedrengo (BG) a persone con sindrome di Down

Franco: un progetto per favorire i percorsi di autonomia abitativa

Via libera dalla Regione al progetto ‘Le chiavi di casa’ per destinare un alloggio popolare del Comune di Pedrengo (BG) all’AIPDAssociazione italiana persone con sindrome di Down. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

L’iniziativa consentirà di recuperare un appartamento inutilizzato destinandolo a una progettualità di grande valenza sociale, finalizzata a favorire un percorso di autonomia abitativa per persone con disabilità. L’associazione AIPD è attiva da molti anni sul territorio bergamasco, con sede e locali per lo svolgimento delle diverse attività proprio nel medesimo edificio di Pedrengo.

Franco: Regione al fianco del terzo settore

Via libera da Regione al progetto ‘Le chiavi di casa’ per destinare un alloggio di Pedrengo (BG) a persone con sindrome di Down“Progetti come questo – evidenzia l’assessore Franco – meritano un plauso e il sostegno fattivo da parte delle istituzioni. Aiutare le famiglie e offrire una possibilità concreta di inclusione alle persone con sindrome di Down è encomiabile. Come Regione siamo al fianco delle realtà del terzo settore e di tutti coloro che col proprio impegno incarnano i principi di solidarietà, lavorando ogni giorno per migliorare la qualità di vita di chi è più fragile. Attuare politiche di housing sociale significa trovare soluzioni per impiegare al meglio il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, garantendo risposte efficaci ai veri bisogni della comunità”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima