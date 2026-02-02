Via libera dalla Regione al programma proposto dal Comune di Azzone (BG) per riconvertire un alloggio comunale inutilizzato in ambulatorio medico. “Si tratta di un provvedimento che consentirà di garantire la continuità del servizio sanitario, in assenza di altri immobili di proprietà comunale adatti ad ospitare l’attività ambulatoriale”, spiega l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco che ha presentato la delibera approvata dalla Giunta.
Assessore Franco: pragmatismo al servizio della comunità
“Una soluzione all’insegna del pragmatismo – prosegue l’assessore Franco – che valorizza il patrimonio edilizio pubblico assicurando servizi alla comunità, considerato che l’appartamento in oggetto era da tempo non assegnato per assenza di richieste. Promuovere l’housing sociale significa anche attuare politiche come questa, in grado di rispondere alle necessità dei cittadini attraverso un utilizzo mirato, efficace e flessibile dei locali di proprietà pubblica”.
I proventi derivanti dalla locazione, stimati in 18.000 euro per 15 anni, saranno investiti per la manutenzione ordinaria delle case popolari del Comune di Azzone.