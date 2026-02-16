Logo Regione Lombardia

A Dalmine un alloggio destinato a persone con sindrome di Down

Via libera dalla Regione al progetto ‘Condominio Solidale’ per destinare un alloggio del Comune di Dalmine a persone con sindrome di Down

Franco: supporto di Regione al progetto ‘Condominio Solidale’

Via libera dalla Regione al progetto ‘Condominio Solidale’ per destinare un alloggio popolare del Comune di Dalmine (BG) a persone con sindrome di Down. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

L’iniziativa consentirà di recuperare un appartamento inutilizzato destinandolo alla cooperativa sociale SER.eN.A., che si occuperà di realizzare una nuova abitazione ‘protetta’ a favore di persone con disabilità, residenti a Dalmine e prive di un adeguato sostegno familiare. I proventi derivanti dalla valorizzazione, della durata di 15 anni, saranno utilizzati per la manutenzione ordinaria degli stabili SAP – Servizi Abitativi Pubblici.

Autonomia abitativa in un contesto protetto

Obbiettivo del progetto ‘Condominio Solidale’ di Dalmine, che sostiene già nove persone con disabilità, è favorire un percorso di autonomia abitativa in un contesto protetto caratterizzato dalla presenza costante di operatori specializzati.

Franco: inclusione sociale attraverso le politiche abitative

“Questa iniziativa – commenta l’assessore Franco – dimostra come le politiche abitative possano diventare uno strumento di inclusione sociale: non mettiamo a disposizione semplicemente un nuovo alloggio, ma percorsi di vita indipendente, accompagnati da operatori qualificati e inseriti nel contesto del Comune di Dalmine. Come Regione sosteniamo concretamente gli interventi che valorizzano al meglio il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, migliorando la qualità dell’abitare e rafforzando la coesione sociale. Perché una casa non è solo un tetto, ma la possibilità di costruire il proprio futuro, e una comunità cresce davvero quando ogni persona ha la possibilità di vivere con dignità e autonomia”.

