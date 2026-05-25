La Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, una delibera in cui dà il via libera a uno schema di convenzione per la sostituzione e l’ammodernamento delle pensiline delle fermate bus di trasporto pubblico locale a Sesto San Giovanni. Nello specifico, il provvedimento prevede uno stanziamento regionale di 100.000 euro che va ad aggiungersi a 750.000 euro comunali. Le risorse saranno destinate a 61 interventi per la sostituzione delle vecchie pensiline, ormai diventate inutilizzabili, e all’introduzione di nuove strutture in punti della città dove precedentemente non erano previste.

“Questo intervento – ha sottolineato l’assessore Lucente – conferma la massima attenzione riservata da Regione Lombardia al trasporto pubblico locale e alla qualità dei servizi offerti ai cittadini. Investiamo risorse concrete per rendere le fermate degli autobus più moderne, sicure e accessibili, migliorando il comfort degli utenti e il decoro urbano. Continuiamo a lavorare in sinergia con i territori per promuovere una mobilità sempre più efficiente e sostenibile”.