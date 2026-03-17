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Linea ferroviaria R31, Lucente incontra amministratori e sindaci

L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha partecipato a Vigevano (PV) ad un incontro con gli amministratori e sindaci locali per fare il punto sull’andamento della linea ferroviaria R31 Milano Rogoredo-Mortara/Alessandria

Il lavoro per migliorare ulteriormente il servizio sul territorio

L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha partecipato a Vigevano (Pavia) a un incontro con gli amministratori e sindaci locali per fare il punto sull’andamento della linea ferroviaria R31 Milano Rogoredo-Mortara/Alessandria, con un focus su tutte le linee che coinvolgono il territorio. Al confronto sono intervenuti, tra gli altri, l’amministratore delegato di Trenord, Andrea Severini, e il direttore operativo Infrastrutture Territoriale Milano di RFI, Sergio Stassi.

Il collegamento fra il Sud della Lombardia e Milano protagonista di una significativa evoluzione

L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha partecipato a Vigevano (PV) ad un incontro con gli amministratori e sindaci locali per fare il punto sull’andamento della linea ferroviaria R31 Milano Rogoredo-Mortara/Alessandria“Il confronto con il territorio – ha evidenziato l’assessore Lucente – è sempre utile per ascoltare da vicino criticità e disagi dei viaggiatori. Sappiamo delle difficoltà che sta vivendo la R31 anche da un punto di vista infrastrutturale. Il collegamento fra il Sud della Lombardia e Milano ha visto da dicembre una significativa evoluzione, con l’attivazione della nuova linea suburbana S19 fra Albairate e Milano Rogoredo e il cambio di itinerario della R31, che ora raggiunge Rogoredo e, transitando lungo la cintura sud, ha guadagnato l’interscambio con più linee metropolitane e l’alta velocità. Le caratteristiche infrastrutturali della linea – a binario unico da Albairate, con diversi passaggi a livello – sono note e incidono sulle performance“.

“A tal proposito – ha proseguito – stiamo lavorando proprio per migliorare il servizio grazie anche ad una serie di interventi importanti. Intanto, sulla linea circolano solo treni nuovi e di recente realizzazione, Caravaggio e Vivalto. In più, grazie a una nuova delibera regionale abbiamo deciso di investire ben 127 milioni di euro per l’acquisto di ulteriori convogli: 12 treni ‘Caravaggio’ (con allestimento aeroportuale) e 8 treni ‘Donizetti’. Alcuni di questi certamente saranno utilizzati per potenziare ulteriormente il servizio ferroviario sul territorio”.

Lucente: collaborazione fruttuosa per individuare le migliori soluzioni

Regione Lombardia, insieme a Trenord e RFI – ha concluso Lucente – sta cercando di individuare le migliori soluzioni per limitare i disagi e permettere di migliorare l’offerta ferroviaria. A tal proposito, sono venuto a Vigevano proprio per raccogliere istanze e suggerimenti dei sindaci, certamente utili per giungere ad una strategia condivisa. Sono convinto che le cose miglioreranno in tempi brevi, grazie alla fattiva collaborazione di tutti gli attori coinvolti”.

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