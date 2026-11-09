Quaranta milioni di euro per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza di ponti e gallerie lungo le strade provinciali lombarde. È quanto prevede il programma di interventi per il periodo 2027-2031, approvato dalla Giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi. Il provvedimento prevede la realizzazione di 42 opere per un investimento complessivo di 44,9 milioni di euro, di cui 39,9 milioni finanziati dalla Regione.

Terzi: risorse concrete per migliorare la sicurezza della nostra rete stradale

“Con questo provvedimento – ha evidenziato l’assessore Terzi – Regione Lombardia mette a disposizione delle Province e della Città metropolitana di Milano 40 milioni di euro per intervenire su ponti e gallerie, infrastrutture fondamentali per la mobilità dei nostri territori. L’obiettivo è sostenere gli enti nella realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, intervenendo sulle strutture esistenti per garantirne nel tempo efficienza e funzionalità. Si tratta di un investimento importante che dà continuità al nostro impegno per la sicurezza della rete viaria, attraverso interventi programmati sulla base delle esigenze individuate dalle Province e dalla Città metropolitana di Milano e distribuiti nell’arco dei prossimi cinque anni”.

Gli interventi di manutenzione delle strade provinciali finanziabili

Le risorse sono destinate alle Province lombarde e alla Città metropolitana di Milano, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza ed efficienza delle infrastrutture stradali esistenti. Gli interventi possono riguardare il ripristino delle caratteristiche strutturali delle opere, l’adeguamento dei dispositivi di ritenuta, dei sistemi di smaltimento delle acque, dell’illuminazione, della ventilazione e della sicurezza antincendio, oltre alla segnaletica e all’installazione di sensori per il monitoraggio delle infrastrutture.

La ripartizione delle risorse tra i territori

Di seguito il riparto complessivo delle risorse regionali:

– Bergamo: 4.616.140 euro;

– Brescia: 6.217.412 euro;

– Como: 2.355.988 euro;

– Cremona: 3.274.424 euro;

– Lecco: 1.353.695 euro;

– Lodi: 1.776.974 euro;

– Mantova: 4.128.968 euro;

– Città metropolitana di Milano: 4.328.628 euro;

– Monza e Brianza: 1.174.002 euro;

– Pavia: 6.688.610 euro;

– Sondrio: 1.381.647 euro;

– Varese: 2.635.512 euro.

Province e Città metropolitana di Milano saranno responsabili della progettazione e della realizzazione degli interventi. L’avanzamento dei lavori e la rendicontazione delle spese saranno monitorati attraverso la piattaforma regionale Sinfranet, con aggiornamenti periodici obbligatori.

A questo link l’elenco degli interventi previsti dal programma regionale.