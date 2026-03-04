Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Agricoltura. Beduschi: 1,3 milioni per 490 ettari di nuovi pioppeti

Pioppicoltura, con la misura SRD10, e le sue due sottomisure, da Regione Lombardia finanziamenti alle imprese agricole del settore

Con misura SRD10 finanziate 44 aziende di Milano, Cremona, Mantova e Pavia

Sono 44 le aziende agricole destinatarie di finanziamenti in Lombardia, per la pioppicoltura, con l’intervento SRD10 dello Sviluppo Rurale, dedicato alla arboricoltura a ciclo breve e medio-lungo. L’importo complessivo ammesso a contributo è pari a 1,3 milioni di euro, per la realizzazione di 490 ettari di nuovi pioppeti, una superficie pari a quasi 700 campi da calcio. Lo comunica l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi.

Lombardia, con misura SRD10 finanziamenti per la pioppicoltura

L'assessore Alessandro Beduschi illustra la misura della Regione Lombardia SRD10 con finanziamenti alle aziende agricole per la pioppicoltura“Con questo intervento – dichiara Beduschi – sosteniamo un comparto strategico come quello pioppicolo, che in Lombardia rappresenta un’eccellenza produttiva e ambientale. Abbiamo scelto di finanziare tutte le domande ammesse, aumentando le risorse disponibili, perché crediamo in un modello di arboricoltura moderno, capace di coniugare reddito, sostenibilità e presidio del territorio”.

Le risorse sono state destinate ad aziende delle province di Milano, Cremona, Mantova e Pavia. Tutte le domande ammesse sono state finanziate, grazie anche allo sforzo condiviso con l’Autorità di gestione per incrementare la dotazione iniziale.

A cosa serve l’intervento

L’intervento SRD10 contribuisce agli obiettivi del Piano Strategico della PAC, sostenendo il reddito agricolo e la resilienza del settore, rafforzando la capacità di sequestro del carbonio e la mitigazione dei cambiamenti climatici, oltre a favorire la tutela della biodiversità e il miglioramento dei servizi ecosistemici. Con questo provvedimento la Lombardia consolida il proprio ruolo di prima regione pioppicola italiana, puntando su innovazione varietale, sostenibilità e competitività delle imprese.

Nuovi pioppeti sono prospettiva per imprese e territorio

“Investire in nuovi pioppeti – conclude Beduschi – significa dare prospettiva alle imprese e rafforzare una filiera che, oltre al valore economico, garantisce benefici concreti in termini ambientali e paesaggistici. È una scelta coerente con la visione di Regione Lombardia: sostenere chi produce, valorizzando al tempo stesso il ruolo dell’agricoltura in una vera transizione ecologica“.

Il riparto

Nel dettaglio le domande finanziate per provincia con indicazione del numero complessivo, dell’importo a livello territoriale e e del numero degli ettari:

  • Milano: 2 domande finanziate, 113.500 euro, 36 ettari;
  • Cremona: 5 domande, 219.000 euro, 100 ettari;
  • Mantova: 18 domande, 477.000 euro, 176 ettari;
  • Pavia: 19 domande, 507.700 euro, 178 ettari.
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima