Agricoltura. Beduschi: 1,3 milioni per 490 ettari di nuovi pioppeti

Sono 44 le aziende agricole destinatarie di finanziamenti in Lombardia, per la pioppicoltura, con l’intervento SRD10 dello Sviluppo Rurale, dedicato alla arboricoltura a ciclo breve e medio-lungo. L’importo complessivo ammesso a contributo è pari a 1,3 milioni di euro, per la realizzazione di 490 ettari di nuovi pioppeti, una superficie pari a quasi 700 campi da calcio. Lo comunica l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi.

Lombardia, con misura SRD10 finanziamenti per la pioppicoltura

“Con questo intervento – dichiara Beduschi – sosteniamo un comparto strategico come quello pioppicolo, che in Lombardia rappresenta un’eccellenza produttiva e ambientale. Abbiamo scelto di finanziare tutte le domande ammesse, aumentando le risorse disponibili, perché crediamo in un modello di arboricoltura moderno, capace di coniugare reddito, sostenibilità e presidio del territorio”.

Le risorse sono state destinate ad aziende delle province di Milano, Cremona, Mantova e Pavia. Tutte le domande ammesse sono state finanziate, grazie anche allo sforzo condiviso con l’Autorità di gestione per incrementare la dotazione iniziale.

A cosa serve l’intervento

L’intervento SRD10 contribuisce agli obiettivi del Piano Strategico della PAC, sostenendo il reddito agricolo e la resilienza del settore, rafforzando la capacità di sequestro del carbonio e la mitigazione dei cambiamenti climatici, oltre a favorire la tutela della biodiversità e il miglioramento dei servizi ecosistemici. Con questo provvedimento la Lombardia consolida il proprio ruolo di prima regione pioppicola italiana, puntando su innovazione varietale, sostenibilità e competitività delle imprese.

Nuovi pioppeti sono prospettiva per imprese e territorio

“Investire in nuovi pioppeti – conclude Beduschi – significa dare prospettiva alle imprese e rafforzare una filiera che, oltre al valore economico, garantisce benefici concreti in termini ambientali e paesaggistici. È una scelta coerente con la visione di Regione Lombardia: sostenere chi produce, valorizzando al tempo stesso il ruolo dell’agricoltura in una vera transizione ecologica“.

Il riparto

Nel dettaglio le domande finanziate per provincia con indicazione del numero complessivo, dell’importo a livello territoriale e e del numero degli ettari: