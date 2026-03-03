Melegnano, incontro in Regione sul nuovo hub di interscambio

“Regione Lombardia valuta con estremo interesse il progetto per la realizzazione dell’hub di interscambio tra i servizi del Trasporto pubblico locale e la stazione ferroviaria di Melegnano. A breve convocherò i tecnici e dirigenti di Rfi per avviare un percorso condiviso e verificare la fattibilità di una serie di interventi infrastrutturali fondamentali per rendere l’opera funzionale e strategica per tutto il territorio”. Lo ha detto l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, dopo aver incontrato martedì 3 marzo a Palazzo Lombardia il sindaco di Melegnano, Vito Bellomo, l’assessore comunale alla viabilità e trasporti, Cristiano Vailati, i tecnici dell’Agenzia Tpl di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia. Un confronto in merito al progetto presentato dall’amministrazione comunale sul nuovo polo di interscambio tra servizio pubblico su gomma e sistema ferroviario.

Servizio importante per migliaia di pendolari

“Ogni progetto che porta al miglioramento del servizio di trasporto, con evidenti benefici per gli utenti – ha aggiunto Lucente – merita di essere analizzato con attenzione. Voglio ricordare che Regione Lombardia sta investendo in maniera significativa sulla tratta ferroviaria Milano-Piacenza e sulle linee che attraversano il territorio lodigiano e il Sud Est Milanese. Grazie all’abbinata tra la linea S1 Saronno-Milano Passante-Lodi e la S12 Melegnano-Milano Passante, i viaggiatori hanno a disposizione un treno ogni quarto d’ora: praticamente una metropolitana leggera. Il nuovo hub fornirebbe un servizio estremamente importante per migliaia di pendolari che ogni giorno si recano verso Milano per lavoro e studio, con l’interscambio tra ferro e gomma a Melegnano”.

La riqualificazione di un’area rilevante per il Sud-Est di Milano

Come ha ribadito il sindaco Bellomo, “il nuovo polo di interscambio sarebbe strategico per tutto il Sud-Est di Milano e per la Città metropolitana, così da potenziare e migliorare il servizio per cittadini e pendolari. Inoltre, il progetto prevede la riqualificazione di un’area importante per la città rendendola un valore aggiunto per tutto il territorio. A tal proposito, ringrazio l’assessore Lucente per l’apertura alla nostra iniziativa, a dimostrazione del forte interesse verso una mobilità sempre più interconnessa”.