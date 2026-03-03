Logo Regione Lombardia

Melegnano, incontro in Regione sul nuovo hub di interscambio

Lucente: pronto al confronto con tecnici e dirigenti di Rfi per realizzare l'opera

Regione Lombardia valuta con estremo interesse il progetto per la realizzazione dell’hub di interscambio tra i servizi del Trasporto pubblico locale e la stazione ferroviaria di Melegnano. A breve convocherò i tecnici e dirigenti di Rfi per avviare un percorso condiviso e verificare la fattibilità di una serie di interventi infrastrutturali fondamentali per rendere l’opera funzionale e strategica per tutto il territorio”. Lo ha detto l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, dopo aver incontrato martedì 3 marzo a Palazzo Lombardia il sindaco di Melegnano, Vito Bellomo, l’assessore comunale alla viabilità e trasporti, Cristiano Vailati, i tecnici dell’Agenzia Tpl di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia. Un confronto in merito al progetto presentato dall’amministrazione comunale sul nuovo polo di interscambio tra servizio pubblico su gomma e sistema ferroviario.

Servizio importante per migliaia di pendolari

L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha incontrato il sindaco di Melegnano per un confronto in merito al progetto presentato dall’amministrazione comunale sul nuovo hub di interscambio“Ogni progetto che porta al miglioramento del servizio di trasporto, con evidenti benefici per gli utenti – ha aggiunto Lucente – merita di essere analizzato con attenzione. Voglio ricordare che Regione Lombardia sta investendo in maniera significativa sulla tratta ferroviaria Milano-Piacenza e sulle linee che attraversano il territorio lodigiano e il Sud Est Milanese. Grazie all’abbinata tra la linea S1 Saronno-Milano Passante-Lodi e la S12 Melegnano-Milano Passante, i viaggiatori hanno a disposizione un treno ogni quarto d’ora: praticamente una metropolitana leggera. Il nuovo hub fornirebbe un servizio estremamente importante per migliaia di pendolari che ogni giorno si recano verso Milano per lavoro e studio, con l’interscambio tra ferro e gomma a Melegnano”.

La riqualificazione di un’area rilevante per il Sud-Est di Milano

Come ha ribadito il sindaco Bellomo, “il nuovo polo di interscambio sarebbe strategico per tutto il Sud-Est di Milano e per la Città metropolitana, così da potenziare e migliorare il servizio per cittadini e pendolari. Inoltre, il progetto prevede la riqualificazione di un’area importante per la città rendendola un valore aggiunto per tutto il territorio. A tal proposito, ringrazio l’assessore Lucente per l’apertura alla nostra iniziativa, a dimostrazione del forte interesse verso una mobilità sempre più interconnessa”.

