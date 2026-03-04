Logo Regione Lombardia

Dal 5/3 disattivate misure antinquinamento a Bergamo Mantova e Milano 

Foto dall'alto di Bergamo dove come a Milano e Mantova sono state disattivate le misure antinquinamento

Le limitazioni restano invece in vigore a Monza

A partire da giovedì 5 marzo non saranno più attive le misure temporanee antinquinamento di primo livello nelle province di Bergamo, Milano e Mantova.  I dati registrati martedì 3 marzo da ARPA Lombardia hanno infatti certificato, per il secondo giorno consecutivo, il rispetto del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10.

Bergamo, Milano e Mantova: disattivate misure antinquinamento dopo analisi dati

La decisione è stata presa, come previsto dalla dGR 5613/2026, dopo una valutazione delle previsioni meteorologiche per mercoledì 4 marzo, tendenzialmente favorevoli alla dispersione degli inquinanti.  Le disposizioni restano invece in vigore nella sola provincia di Monza, dove le medie registrate ieri sono risultate ancora al di sopra della soglia limite.

Informazioni su sul sito Infoaria

Sul sito www.infoaria.regione.lombardia.it sono riportate tutte le informazioni relative alle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria. Il sito prevede anche un servizio di notifiche per essere informati tempestivamente circa l’attivazione delle misure temporanee. L’alert può essere attivato previa registrazione.

