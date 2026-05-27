Attraverso i fondi del Pnrr sono stati realizzati investimenti per 23 miliardi, con 112.0000 opere e interventi realizzati, che hanno contribuito a mantenere competitivo il sistema regionale lombardo. È questo il bilancio tracciato dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenuto all’evento ‘L’Italia del Pnrr. Creare il modello, fare sistema, orientare il futuro. Una sfida che si racconta‘ organizzato al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.

Lombardia soggetto attuatore per interventi

“In Lombardia, con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), cui si aggiungono le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc), nato con l’obiettivo di integrare con risorse statali quelle europee, abbiamo realizzato oltre 112.000 opere per un importo di 23 miliardi. La maggior parte degli interventi ha rispettato i cronoprogrammi previsti. Gli interventi di cui Regione Lombardia è soggetto attuatore, sempre con fondi Pnrr e Pnc sono 2.796 che hanno mobilitato risorse per oltre 3,7 miliardi”.

È il quadro tracciato dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana L’iniziativa è stata promossa dal Ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione Tommaso Foti e dalla Commissione europea, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Tra i partecipanti alla prima delle due giornate di lavori anche i ministri Anna Maria Bernini (Università e Ricerca), Giuseppe Valditara (Istruzione e Merito), Francesco Lollobrigida (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste), Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e Sicurezza energetica). Per la Lombardia era presente anche il sottosegretario regionale alla Presidenza con delega a Controlli, Patrimonio e Digitalizzazione, Ruggero Invernizzi.

Una straordinaria opportunità di investimento – “Il Pnrr – ha sottolineato il presidente Fontana – è stato certamente una straordinaria opportunità di investimento ma ha rappresentato anche un nuovo metodo di lavoro nel rapporto tra Stato centrale, Regioni ed enti territoriali, nonostante lo scarso coinvolgimento iniziale delle regioni”.

Il governatore ha anche ringraziato il ministro Foti per le parole di apprezzamento a favore della Lombardia che ha saputo impiegare in maniera virtuosa le risorse del Pnrr.

Presidente Fontana: occorre garantire continuità a ciò che ha funzionato – Il presidente Fontana ha sottolineato che “sono interventi che hanno contribuito a mantenere competitivo il nostro sistema in una fase in cui le trasformazioni tecnologiche, demografiche e produttive richiedono una capacità di adattamento sempre più rapida. Proprio per questo – ha continuato – non possiamo limitarci a considerarli come misure straordinarie legate alla durata del piano: occorre interrogarsi su come garantire continuità a ciò che ha funzionato, evitando che l’esaurimento delle risorse del Pnrr determini un arretramento delle politiche per il lavoro, la formazione e l’inclusione”.

Il presidente ha fatto riferimento anche alla “necessità di dare continuità alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e del Fascicolo Sanitario Elettronico che rendono più semplice e veloce il rapporto tra cittadini, imprese e sistema pubblico”.

L’Italia funziona meglio quando non accentra – “L’insegnamento che possiamo trarre dall’esperienza del Pnrr – ha concluso il governatore – è che l’Italia funziona meglio quando valorizza le sue diversità e i suoi centri amministrativi locali, in una parola: quando non accentra. Lo Stato non deve limitarsi a decidere dall’alto, ma costruire insieme alle Regioni e agli enti locali, che sono un perno dell’azione amministrativa nazionale”.

Ulteriori aggiornamenti sull’attuazione del Pnrr in Lombardia sono disponibili sul sito www.monitoraggiopnrr.regione.lombardia.it che contiene dettagli sulle opere. Il loro stato di attuazione e i soggetti coinvolti.