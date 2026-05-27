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Regione Lombardia investe 245 milioni per tecnologia in ospedali

In foto una TAC dell’ospedale di Mantova: Regione Lombardia ha approvato una delibera che potenzia la sanità e investe in tecnologia

Bertolaso: vogliamo garantire ai cittadini una sanità sempre più moderna

Quasi 245 milioni di euro per rinnovare macchinari, digitalizzare i reparti, mettere in sicurezza gli edifici, potenziare la chirurgia robotica, la tecnologia e la sanità in Regione Lombardia. La Giunta, su proposta dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, ha approvato un piano di investimenti per il sistema sociosanitario.

Sanità in Lombardia, i numeri del piano per gli investimenti in tecnologia

Il pacchetto finanziario più consistente, 45,6 milioni, è destinato a completare interventi già avviati su apparecchiature medicali e infrastrutture. A seguire, 40 milioni per la manutenzione ordinaria di strutture, impianti e apparecchiature del Servizio sanitario regionale.

Trentasette milioni andranno al rinnovo dei dispositivi diagnostici, elettromedicali e biomedici di fascia media e bassa. Poco più di 36 milioni finanzieranno invece l’alta tecnologia: PET/TC di ultima generazione, risonanze magnetiche, mammografi e angiografi, strumenti che incidono direttamente sulla capacità di diagnosi precoce e sulla qualità delle cure oncologiche e cardiovascolari.

Robotica, leasing e sicurezza

Circa 28 milioni serviranno a riscattare apparecchiature attualmente in noleggio o leasing. La chirurgia robotica, uno dei settori in più rapida espansione nella medicina d’eccellenza, riceverà quasi 21 milioni per potenziare i sistemi negli ospedali lombardi.

Altri 21,6 milioni sono stanziati per interventi urgenti e non differibili: sicurezza antincendio, adeguamento normativo, ammodernamento tecnologico, salute mentale e completamento di opere strategiche già in corso.

Digitale e Alzano Lombardo

Sul fronte della digitalizzazione, sono previsti in questa prima fase 3,2 milioni che finanzieranno lo sviluppo della ‘digital pathology’: la possibilità di analizzare preparati istologici in formato digitale, condividere refertazioni a distanza e integrare l’intelligenza artificiale nei processi diagnostici dell’anatomia patologica. Una tecnologia ancora poco diffusa in Italia, ma destinata a cambiare profondamente il lavoro dei patologi e la velocità delle diagnosi.

Infine, 12 milioni sono riservati alla riqualificazione del presidio ospedaliero di Alzano Lombardo (Bergamo).

Bertolaso: importante investimento su sanità pubblica e tecnologia

In foto l’assessore al Welfare Guido Bertolaso: Regione Lombardia ha stanziato 245 milioni di euro per potenziare la sanità e la tecnologia“Con questa delibera – ha dichiarato l’assessore Bertolaso – Regione Lombardia realizza un importante investimento sulla sanità pubblica, intervenendo contemporaneamente su tecnologia, edilizia sanitaria, sicurezza, digitalizzazione e sostenibilità economica del sistema“.

“L’obiettivo è garantire ai cittadini lombardi una sanità sempre più moderna, efficiente e sicura, sostenendo la capacità degli ospedali e delle strutture territoriali di affrontare le nuove sfide assistenziali”.

L’elenco degli interventi previsti

Negli allegati la divisione per tipologia, Ats, Asst, Irccs e Areu delle somme investite (241.747.500 euro). A questi si aggiungono i 3.240.422 euro per il PanFlu, il Piano strategico operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale.

Allegato 1
Apparecchiature elettromedicali – riscatto noleggi e leasing.

Allegato 2
Apparecchiature elettromedicali ad alta tecnologia.

Allegato 3
Dispositivi ed apparecchiature servizi digital pathology.

Allegato 4
Apparecchiature diagnostiche, elettromedicali e biomediche a bassa e media tecnologia.

Allegato 5
Sistemi di chirurgia robotica.

Allegato 6
Manutenzione ordinaria di strutture, impianti e apparecchiature del Servizio anitario regionale.

Allegato 7
Interventi finalizzati.

Allegato 8
Riepilogativo comprensivo dei 12 milioni per l’ospedale di Alzano Lombardo.

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