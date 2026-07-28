LNotizie-Politica industriale, Regione Lombardia investe 11 milioni per rafforzare la competitività di imprese e filiere strategiche

La misura promossa dall’assessore Guidesi sostiene le Pmi nell’accesso alle certificazioni industriali

(LNotizie – Milano, 28 lug) Regione Lombardia rafforza la propria politica industriale con un ulteriore investimento di 11 milioni di euro destinato a sostenere le piccole e medie imprese nel conseguimento delle certificazioni industriali avanzate, requisito strategico per accedere alle filiere produttive e accrescere la competitività del sistema manifatturiero lombardo.

L’intervento, finanziato con risorse europee, rappresenta un ulteriore tassello della strategia promossa dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, orientata a sostenere concretamente le imprese, rafforzare il tessuto produttivo e consolidare una politica industriale che valorizzi le filiere come principale leva di sviluppo, innovazione e crescita del territorio.

L’obiettivo è qualificare l’offerta produttiva delle imprese lombarde, favorirne l’ingresso nelle catene del valore dei comparti strategici, ridurre la dipendenza da fornitori extraeuropei e rendere il sistema industriale regionale sempre più competitivo, resiliente e integrato. Una strategia che punta a creare maggiori opportunità di sviluppo per le aziende, rafforzando gli ecosistemi produttivi e il ruolo della Lombardia quale motore manifatturiero del Paese.

La misura ‘Sostegno alla qualificazione delle imprese per l’accesso alle filiere produttive strategiche tramite certificazioni industriali avanzate’ apre oggi, 28 luglio. Possono presentare domanda le piccole e medie imprese con una o più sedi operative in Lombardia attraverso la piattaforma Bandi e Servizi. Per tutte le informazioni consultare il sito regionale interamente dedicato alle imprese www.imprese.regione.lombardia.it.

L’agevolazione prevede un contributo a fondo perduto pari al 70% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 220.000 euro, a fronte di un investimento minimo di 70.000 euro destinato all’acquisizione di certificazioni industriali, approvazioni regolatorie e qualifiche tecniche.

Le certificazioni riguardano alcune delle filiere considerate strategiche per lo sviluppo industriale della Lombardia: aerospazio, dispositivi medici, automotive, industria chimica e di processo, energia e infrastrutture critiche, industria nucleare, oil & gas e cybersecurity/ICT. Attraverso questo intervento Regione Lombardia prosegue il percorso di rafforzamento della propria politica industriale, sostenendo investimenti che accrescono la competitività delle imprese e consolidano filiere produttive sempre più innovative e radicate sul territorio. (LNotizie)

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