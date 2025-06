Da Regione Lombardia altri 25 milioni per lo sviluppo delle imprese

Nuove risorse per agevolare gli investimenti delle imprese in Lombardia finalizzati al rafforzamento della produttività e alla transizione digitale attraverso la ‘Misura Investimenti – Linea Sviluppo aziendale’. Lo ha stabilito la Giunta di Regione Lombardia che, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha incrementato la dotazione del provvedimento per un importo pari a 25.132.754 euro, portando così lo stanziamento complessivo a 140 milioni di euro.

La ‘Misura Investimenti – Linea Sviluppo aziendale’ è rivolta alle piccole medie imprese (PMI) e alle imprese a media capitalizzazione (MidCap) con la finalità di favorire l’attivazione di investimenti e una maggiore flessibilità produttiva e organizzativa, con particolare riferimento al ricorso alle nuove tecnologie digitali. Finora la misura ha consentito di sostenere 449 imprese con 97,3 milioni di euro. Il rifinanziamento permetterà di soddisfare nuove richieste di contributo da parte delle aziende lombarde.

Assessore Guidesi: sostegno concreto alla competitività del tessuto lombardo

“Come testimonia l’andamento costante della presentazione delle domande – ha spiegato l’assessore Guidesi – la misura è stata fortemente apprezzata dalle imprese. Per questo abbiamo deciso di rifinanziarla mettendo in campo un nuovo contributo aggiuntivo di oltre 25 milioni di euro. Come Regione sosteniamo con concretezza la competitività del tessuto produttivo lombardo, accompagnando le aziende anche nei processi di trasformazione digitale e innovazione tecnologica, di efficientamento, di impianti moderni, fondamentali per affrontare le sfide dei mercati globali e consentire alla Lombardia di continuare a primeggiare sugli scenari internazionali”.

Destinatari delle risorse per lo sviluppo delle imprese in Lombardia

Il provvedimento è rivolto alle piccole e medie imprese (PMI) e alle imprese a media capitalizzazione (MidCap) che abbiano una sede operativa oggetto dell’intervento in Lombardia e che siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese.

Caratteristiche dell’agevolazione

L’agevolazione si compone di una garanzia regionale gratuita su un finanziamento a medio-lungo termine finalizzato ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per l’investimento e di un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 15% delle spese ammissibili. L’ammontare massimo dell’agevolazione è di 3 milioni di euro.

Come partecipare

La domanda di partecipazione deve essere presentata dal soggetto richiedente esclusivamente in forma telematica sulla piattaforma Bandi e Servizi. Le proposte di investimento saranno selezionate tramite una procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.