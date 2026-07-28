LNotizie-Bresso/Mi, Comazzi: 315.000 euro per rimozione sedimenti vasca torrente Seveso

Intervento indispensabile per garantire piena funzionalità dell’opera. Importante tutelare territorio e sicurezza pubblica

(LNotizie – Milano, 28 lug) Regione Lombardia stanzia oltre 315.000 euro per finanziare gli interventi urgenti di rimozione dei sedimenti accumulati nella vasca dello sgrigliatore del ‘Torrente Seveso’ a Bresso (Milano). Il contributo, quantificato all’interno della delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, coprirà il 50% del costo complessivo dei lavori, stimato in circa 630.000 euro. La restante parte sarà erogata dal Comune di Milano, come da accordo tra i due enti.

Rimozione sedimenti dalla vasca di Bresso – A causa degli eventi meteorologici estremi del settembre 2025 e delle successive precipitazioni che hanno interessato il territorio fino alla primavera del 2026, nella vasca si sono depositate ingenti quantità di materiale, compromettendo il corretto funzionamento dello sgrigliatore, cioè una grande griglia posta nel corso d’acqua per fermare i detriti trasportati dalla corrente, e aumentando il rischio di esondazioni nelle aree circostanti e a valle, compresa la città di Milano.

Le operazioni già effettuate da MM per conto del Comune di Milano si sono concluse alla fine di aprile, con l’esaurimento delle risorse disponibili. All’interno della vasca restano tuttavia ancora consistenti quantità di sedimenti. L’intervento consentirà di rimuovere e trasportare in discarica autorizzata circa 5.000 tonnellate di materiale, comprese quelle che potrebbero accumularsi entro la fine dell’anno.

Rafforzamento sicurezza idraulica milanese – “Regione Lombardia – ha commentato l’assessore Gianluca Comazzi – mette in campo oltre 315.000 euro per un intervento urgente e indispensabile, che consentirà di ripristinare la piena funzionalità dello sgrigliatore di Bresso e di rafforzare la sicurezza idraulica del territorio milanese”.

Riduzione rischio esondazioni – “Gli eventi estremi degli ultimi mesi – ha evidenziato Comazzi – confermano quanto sia importante garantire una manutenzione costante delle opere già esistenti. Con questo finanziamento manteniamo gli impegni assunti nell’ambito dell’Accordo di Milano e interveniamo concretamente per ridurre il rischio di esondazioni, tutelando cittadini, abitazioni e attività economiche”. (LNotizie)

ram