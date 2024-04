Polizia di Stato, presidente: grazie a chi è in prima linea per sicurezza

“Bisogna sempre ringraziare le donne e gli uomini della Polizia per il prezioso lavoro che svolgono quotidianamente affrontando ogni tipo di difficoltà con una grande e infaticabile presenza sul nostro territorio”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia intervenendo, a Milano, alle celebrazioni, del 172° anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Il 172° anniversario della Polizia di Stato a Milano

Ai cronisti che gli chiedevano un commento riguardante il ruolo specifico degli agenti di Polizia impegnati a garantire la sicurezza a Milano il governatore ha risposto: “I nostri poliziotti sono bravissimi e lo dimostrano ogni giorno svolgendo il loro lavoro meglio che in altre metropoli. In ogni caso non bisogna mai abbassare la guardia anche in virtù di ciò che accade quotidianamente in città”.