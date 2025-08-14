Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie / Vicepresidente e assessore a bilancio e finanze
Ponte Morandi, Alparone a Genova per commemorare le vittime

Il vicepresidente della Regione Lombardia, Marco Alparone, ha partecipato a Genova alla cerimonia di commemorazione delle 43 vittime che, sette anni fa, persero la vita a causa del crollo del ponte Morandi

Ricordata la dipendente regionale Angela Zerilli al 'Memoriale 14.08.2018'

Cerimonia molto toccante e partecipata, a Genova, per commemorare le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi. Il ricordo della tragedia è avvenuto, per la prima volta, nello spazio attiguo al Memoriale 14.08.2018, luogo in cui sono state deposte le corone e dove, alle 11.36, è stato osservato un minuto di silenzio. In questa occasione hanno risuonato le sirene delle navi in porto e le campane di tutta la Diocesi.

Tra i presenti anche il vicepresidente della Regione Lombardia, Marco Alparone, intervenuto su delega del presidente Attilio Fontana.

Un ricordo particolare per la scomparsa di Angela Zerilli

Sette anni fa – ha detto Alparone – è accaduto un fatto che ci ha segnato profondamente: il crollo del ponte provocò anche la prematura scomparsa di una dirigente molto stimata in Regione Lombardia, Angela Zerilli”.

“Anche oggi – prosegue – è giusto fermarsi per ricordare le 43 vittime di quel tragico incidente, per riflettere su cosa fare affinché simili tragedie non accadano più e per riaffermare il grande bisogno di verità su una vicenda drammatica”.

I partecipanti alla cerimonia del Ponte Morandi a Genova

Oltre al presidente della Regione Liguria Marco Bucci e al viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi con delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno partecipato alla cerimonia anche il sindaco di Genova Silvia Salis e il Prefetto Cinzia Torraco.
