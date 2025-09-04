E’ stato presentato a Parma il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al nuovo ponte sul Po tra Casalmaggiore (CR) e Colorno (PR). “Una buona notizia che segna un passaggio fondamentale per l’avanzamento dell’iter procedurale finalizzato a realizzare un’opera cruciale”, commenta l’assessore di Regione Lombardia alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi.
“Il manufatto esistente, che sino al 2021 era di proprietà della Provincia di Parma insieme a quella di Cremona, sarà sostituito con uno nuovo – afferma Terzi – da costruirsi a fianco di quello attuale”.
Regione Lombardia mantiene alta l’attenzione sull’opera
L’assessore Terzi garantisce l’impegno di Regione Lombardia rispetto al monitoraggio dell’iter progettuale e realizzativo: “In attesa dei prossimi passi progettuali a cura di Anas, che ora ha in gestione il ponte, Regione Lombardia manterrà alta l’attenzione sulle prossime fasi di sviluppo di un intervento determinante per la connessione tra le sponda lombarda ed emiliana”.