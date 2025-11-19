Scuola e giovani, Picchi: Portofranco, 25 anni di impegno educativo

Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, è intervenuto oggi a Palazzo Lombardia all’evento dedicato a Portofranco, l’associazione impegnata tra scuola e giovani nata a Milano 25 anni fa grazie alla visione di don Giorgio Pontiggia. Oggi è attiva in 20 sedi in Lombardia e 50 in altre città italiane. Un momento istituzionale e culturale di grande rilevanza, che ha riunito docenti, studenti, volontari, rappresentanti del mondo ecclesiale e civile, studiosi e istituzioni.

“Portofranco rappresenta una delle esperienze educative più significative del nostro territorio – ha dichiarato Picchi –. È un luogo dove i ragazzi trovano supporto reale, relazioni costruttive e adulti che mettono a disposizione tempo, competenze e passione. I numeri raccontano la portata dell’esperienza. Solo nella sede di Milano gravitano ogni anno circa 1.500 studenti, seguiti da oltre 380 volontari che svolgono più di 12.000 ore di supporto allo studio. Il valore del volontariato che sorregge questa realtà è un patrimonio prezioso, che merita sostegno e attenzione. Regione Lombardia guarda con grande interesse a percorsi capaci di rafforzare la crescita personale e il successo scolastico dei giovani a scuola. Soprattutto quando nascono dal territorio e dimostrano, come in questo caso, risultati concreti”.

Portofranco, Picchi: risponde a bisogni dei giovani tra scuola e famiglia

Picchi, inoltre, ha sottolineato come “la collaborazione con realtà come Portofranco rappresenti un elemento strategico per una politica regionale che vuole essere vicina ai bisogni educativi dei ragazzi e delle famiglie. Valorizzando esperienze che mettono in campo metodo, responsabilità e cura nella relazione con lo studente”. A livello nazionale, Portofranco conta circa 1.700 volontari attivi e 4.300 studenti coinvolti. Il valore economico del servizio è stimato in quasi 2 milioni di euro di risparmio ore-ripetizione per le famiglie.

Nel corso dell’incontro in Regione è stato presentato lo studio realizzato dalla Fondazione per la Sussidiarietà, il primo che analizza scientificamente metodo e risultati di Portofranco, evidenziando benefici didattici, educativi e sociali. A seguire, la presentazione della nuova Fondazione Portofranco ETS, strumento che accompagnerà la crescita nazionale del progetto. La mattinata si è conclusa con il saluto in collegamento video del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha riconosciuto il ruolo di Portofranco nel supportare le politiche scolastiche e sostenere il percorso formativo di migliaia di studenti.